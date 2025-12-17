Điều gì đằng sau vụ 15 cuộc không kích vào cây cầu 70 tuổi?

15 cuộc không kích không phá nổi cây cầu 70 tuổi ở Odessa

Đoạn video ghi lại cuộc tấn công của lực lượng không quân Nga vào một cây cầu đường sắt ở Zatoka, tỉnh Odessa đã được đăng tải trực tuyến hôm 15/12.

Đoạn video cho thấy, tất cả các đòn đánh đều trúng đích, nhưng dù trúng ít nhất 15 phát đạn cả bom FAB lẫn UAV Geran-2, cây cầu vẫn không sụp đổ.

Được biết, cầu Zatoka là công trình được các kỹ sư Liên Xô xây dựng từ 70 năm trước (năm 1955), được coi là một trong những công trình lâu đời nhất ở Ukraine.

Bình luận về sự kiện này, kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine dẫn nguồn tin riêng cho biết, Quân đội Nga đang diễn tập một kế hoạch hành động cụ thể bằng cách tấn công cây cầu ở Zatoka.

Các chuyên gia và nhà báo Nga, khi bình luận về các cuộc tấn công vào cây cầu Zatoka đều đồng ý rằng, nó phải bị phá hủy, vì công trình này rất quan trọng đối với việc tiếp tế cho Quân đội Ukraine.

Nguồn tin này lưu ý rằng, mặc dù không bị gãy đổ nhưng cây cầu cũng đang trong tình trạng nguy kịch, sau các cuộc tấn công bằng bom FAB và máy bay không người lái Geran-2.

Nguồn tin nhấn mạnh, Lực lượng Vũ trang Nga đang diễn tập hoạt động tấn công các nút giao thông chiến lược ở sâu trong nội địa Ukraine, trên cây cầu này và sau đó, họ sẽ rút ra được kinh nghiệm phá hủy các cây cầu khác ở Ukraine nếu giao tranh kéo dài.

Từ đầu cuộc chiến đến nay, Nga cũng có tấn công hệ thống cầu đường của Ukraine nhưng thường là diễn ra ở khu vực gần mặt trận, còn vụ tấn công cầu Zatoka là lần đầu tiên họ sử dụng cả bom FAB và UAV Geran-2 để tấn công một cây cầu nằm ở xa chiến tuyến đến như vậy.

Tác giả bài báo cho biết thêm rằng, lực lượng Nga hiện đang có ý định cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo giới chuyên gia, việc sửa chữa các cây cầu đường sắt sẽ rất tốn kém đối với Ukraine, chẳng kém gì việc xây dựng một cây cầu mới và điều đó sẽ ngăn cản việc Kiev điều động quân từ hậu phương ra tiền tuyến, cũng như vận chuyển trang, thiết bị hạng nặng cho các mặt trận.

Như vậy, rõ ràng là quân Nga vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho các hoạt động quân sự trong thời gian tới. Điều này cho thấy, triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời hay một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine là điều rất xa vời.