Binh sĩ Nga tác chiến tại khu vực Zaporizhzhya.

Hãng RIA đưa tin về những diễn biến tại những khu vực trọng điểm trên chiến tuyến.

Mặt trận Zaporizhzhia

Theo Bộ Quốc phòng, kể từ thứ Bảy tuần trước, ngày 14/2, quân đội Nga đã kiểm soát thêm tám khu dân cư ở nhiều hướng khác nhau. Hầu hết các thông tin đều đến từ khu vực Zaporizhzhia.

Các đơn vị thuộc nhóm "Vostok" đã tiến về phía tây Huliaipole, kiểm soát các thị trấn lân cận Tsvetkove và Krynychne. Như vậy, mặt trận ở khu vực này trải dài theo tuyến Tsvetkove - Krynychne - Staroukrainka - Zaliznichne.

Gần đó là làng Verkhnyaya Tersa, một trong những cứ điểm chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở huyện Huliaipole. Nằm ở ngã tư đường, vị trí này rất quan trọng đối với hậu cần của Kiev đang phòng thủ khu vực Orekhovo.

Chính từ vị trí này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động cuộc phản công vào mùa hè năm 2023, nhưng nhanh chóng thất bại. Việc kiểm soát thành phố này sẽ mở ra tuyến đường trực tiếp đến Zaporizhzhia.

Các lực lượng cũng đang đột phá vào trung tâm khu vực từ phía nam. Các đơn vị tấn công của Cụm lực lượng Dnipro đang mở rộng đầu cầu của họ trên bờ phía Đông của hồ chứa Kakhovka và, trong vòng một tuần, đã kiểm soát được ba khu định cư: Zapasne, Magdalinovka và Primorskoye.

Kết quả là, vùng kiểm soát của quân đội Nga ở phía Tây Orekhovo và phía Nam Zaporizhzhia hiện tạo thành một hình chữ nhật với các góc tại Primorskoye, Zapasne, Malye Shcherbaky và Kamenka. Tổng diện tích khoảng 170km vuông.

Từ đây có hai tuyến đường. Về phía Đông là đường cao tốc T0803, nối Orekhov và Zaporizhzhia. Tuyến đường này hiện đang tiếp tế cho đồn trú Orekhov của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Và đến Zaporizhzhia - từ các khu vực Primorskoye và Rechnoye đã được kiểm soát. Từ những khu định cư này, các quận phía Nam của thủ phủ khu vực, với dân số 700.000 người, có thể khống chế hỏa lực đối phương.

Các đầu cầu ở phía Bắc

Nhóm quân "Bắc" cũng đã đạt được thành công. Tại vùng Sumy, quân Nga đã chiếm được làng Pokrovka, nằm trên biên giới với huyện Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod, cách làng Kolotilovka của Nga 3km về phía Tây.

Từ đây, có thể đi về phía Bắc, hướng tới làng Stepok, hoặc về phía Nam, hướng tới Novodmitrovka. Lựa chọn đầu tiên cho phép lực lượng Nga tránh xa Quốc lộ 14K-40, con đường chạy đến biên giới từ làng lớn Mikhailovskoye. Lựa chọn thứ hai cho phép quân Nga đến Krasnopolye tại một nút giao thông lớn.

Kharkivka, nằm trên biên giới với huyện Rylsk thuộc vùng Kursk, cũng đã được giải phóng. Kể từ tháng Giêng, lực lượng Sever đã kiểm soát được ngôi làng thứ tư của họ trên đoạn biên giới này (các làng trước đó là Komarovka, Belaya Bereza và Sidorovka).

Một vùng đệm trải dài khoảng 13km đã được hình thành. Các làng lân cận Kucherovka, Vishenki, Yastrebshchina và Ulanovo có thể tiếp tục củng cố đầu cầu.

Pháo đài chính

Nhóm "Nam" cũng lập được chiến công hiển hách khi kiểm soát Minkovka, một ngôi làng thuộc huyện Artemovsk, nằm trên quốc lộ M-03 nối Artemovsk (Bakhmut) với Slavyansk, cách đó 18km. Các mục tiêu tiếp theo là Golubovka, Privolye, Tikhonovka, Malinovka và Fedorovka 2-ya.

Rồi đến lượt Kramatorsk và Druzhkovka. Khu vực phòng thủ Kostiantynivka-Druzhkovka-Kramatorsk-Slovyansk trở thành tuyến phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass từ năm 2014.

Kiev đã không tiếc tiền đầu tư cho khu vực này. Tuy nhiên, mạng lưới phòng thủ này vẫn có một điểm yếu chí mạng: Nó được thiết kế để đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía Đông và phía Nam.

Trong khi đó, các đơn vị của Trung tâm Nga đang tiến đến Druzhkovka từ phía Tây. Trước đó, các chiến binh của nhóm đã kiểm soát làng Toretskoye, cách Sofiyivka một km về phía tây, nơi lực lượng vũ trang Nga cũng đã kiểm soát. Druzhkovka cách khoảng 15km theo đường chim bay.

Nhóm "phía Tây" đang giữ vững phòng tuyến gần Kupyansk. Quân địch đang tích cực phản công tại đây. Lực lượng Ukraine đang điều động quân tiếp viện từ Chuhuiv và Velykyi Burluk.

Rõ ràng, giới lãnh đạo Ukraine đã giao nhiệm vụ cho quân đội phải tái kiểm soát thành phố bằng mọi giá. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên chiến trường lại cho thấy họ đang thất bại.

Nhìn chung, như Đại tướng Sergei Rudskoy, Tham mưu trưởng Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, mới đây đã báo cáo, khoảng 900km2 và 42 khu vực dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu năm. Quân đội Nga vẫn đang nắm giữ thế chủ động chiến lược và đẩy phần lớn lực lượng Kiev vào thế phòng thủ.