Kíp chiến đấu UAV ZALA Z-16 của Nga.

Chìa khóa cho cuộc tấn công

Theo RIA, khu vực trung tâm Donetsk vẫn là một trong những điểm nóng nhất. Sau khi kiểm soát cụm đô thị Krasnoarmeysk-Dimitrov, các đơn vị thuộc nhóm "Trung tâm" của Nga đang tiến về phía Bắc hướng tới Dobropillia và về phía Tây hướng tới biên giới với tỉnh Dnipropetrovsk.

Đã có những bước tiến đáng kể trên khu vực này của mặt trận.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát Grishino, một ngôi làng lớn nằm cách Krasnoarmeysk 4km về phía Tây Bắc, trên tuyến đường cao tốc E-50 đi Pavlograd thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Ngôi làng này được bao quanh bởi các ngọn đồi quan trọng, cho phép kiểm soát hỏa lực tầm gần đối với các khu dân cư lân cận.

Tiến về phía Bắc từ đây sẽ mở ra khả năng tiếp cận Dobropillya từ phía Tây. Nếu đồng thời tiến về phía Đông từ Rodinske, lực lượng Dobropillya của Ukraine sẽ bị kẹp gọn trong gọng kìm. Thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giúp quân đội Nga kiểm soát một phần đáng kể của khu vực tác chiến đặc biệt.

Khu vực phòng thủ chính

Sau đó, các đơn vị thuộc Trung tâm Nga có thể được điều động lại từ phía Tây đến khu vực phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbas, trải dài từ Nam lên Bắc dọc theo tuyến Kostiantynivka-Druzhkovka-Kramatorsk-Slovyansk.

Nhóm phía Nam hiện đang tham gia giao tranh ác liệt ở Kostiantynivka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tiền tuyến đã thiết lập vị trí ở ngoại ô thành phố. Hiện tại, lực lượng đang được tập trung để tiến sâu hơn vào làng.

Nhóm "phía Tây" của Nga đang tiến đến khu vực phòng thủ này từ phía Đông Bắc. Trong những ngày gần đây, giao tranh giành Rai-Aleksandrivka trên các cao điểm chiến lược gần đường cao tốc M-03, nối Artemovsk với Slovyansk, đã leo thang. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép lên Krasny Liman.

Việc kiểm soát nơi này sẽ mở đường đến Slovyansk từ phía Bắc. Rõ ràng, Bộ Quốc phòng đang dựa vào việc "phá vỡ" hệ thống phòng thủ của đối phương bằng cách tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ nhiều hướng khác nhau.

Nhưng tiến độ rất chậm. Máy bay không người lái, thứ mà đối phương sở hữu rất nhiều, hiện đang là trở ngại. Các kíp chiến đấu UAV và pháo binh Nga đang truy lùng một cách có hệ thống các kíp điều khiển UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine đã tập trung các đơn vị UAV tinh nhuệ nhất của mình tại khu vực tác chiến đặc biệt (DPR). Do đó, việc đẩy nhanh cuộc tấn công là hoàn toàn không cần thiết.

Những thành công của nhóm quân "Bắc"

Trong những ngày gần đây, nhóm quân "Bắc" cũng đã lập được chiến công hiển hách khi kiểm soát ba khu định cư trọng điểm.

Các đơn vị tấn công của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 245 Nga, được hỗ trợ bởi Tiểu đoàn Akhmat-Zapad, Trung tâm Rubicon và pháo binh phòng không NBC, đã giành quyền kiểm soát làng Veterinarnoye trên biên giới giữa tỉnh Kharkiv và huyện Belgorod thuộc tỉnh Belgorod, cách Naumovka, Nga 2.5km về phía Tây.

Cuộc tấn công không hề dễ dàng: Đối phương đã biến ngôi làng thành một khu vực phòng thủ kiên cố. Nhưng những hành động phối hợp của quân Nga đã buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải rút lui.

3km về phía Nam là khu dân cư kiểu đô thị lớn Kazachya Lopan, một giao lộ quan trọng, trung tâm hậu cần và đầu mối đường sắt. Việc kiểm soát nơi này sẽ làm phức tạp đáng kể việc chuyển quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đến khu vực biên giới.

Máy bay tấn công thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 126 của Sư đoàn 71 Nga đã kiểm soát làng Bochkovo ở huyện Volchansk, vùng Kharkiv, nằm bên bờ sông Volchya, cách biên giới 3km về phía Nam và cách Volchansk 10km về phía Đông.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đối phương có kế hoạch sử dụng ngôi làng này để tấn công hậu phương của quân đội Nga gần Volchansk, cũng như triển khai các nhóm phá hoại và trinh sát vào vùng Belgorod.

Hơn nữa, lực lượng "phương Bắc" đã kiểm soát được Taratutino, một ngôi làng thuộc huyện Krasnopolsky, vùng Sumy, cách Grabovskoye 5km về phía Tây Bắc, việc kiểm soát ngôi làng này đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Lực lượng "phương Bắc" đã xuyên thủng các vị trí của đối phương và củng cố đáng kể đầu cầu dài 9km ở khu vực biên giới dọc theo tuyến Popovka-Vysokoye-Grabovskoye. Các khu vực an ninh gần biên giới đã được mở rộng.

Việc kiểm soát ổn định Taratutino sẽ cho phép phát hiện và đánh bại nhanh chóng các thiết bị quân sự của đối phương dọc theo tuyến đường cao tốc R-45 Sumy-Krasnopolye-Bogodukhov có tầm quan trọng chiến lược.

Quân đội Nga đang từng bước tái kiểm soát các khu vực dân cư từ tay đối phương. Quân đội Nga vẫn đang tiến lên, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Chiến dịch mùa Hè sắp bắt đầu.