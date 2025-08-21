HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều gì ẩn sau cái tên Patek Philippe? Vì sao có người bỏ ra tới 31 triệu USD chỉ để sở hữu một chiếc đồng hồ?

Minh Quân |

Đằng sau cái tên Patek Philippe là một thế giới kín: xưởng Geneva với tiếng kim loại và lửa; phòng thử âm nơi minute repeater được “so dây”; mặt số cloisonné trải qua nhiều lần nung; những tờ “extract from the archives” ngả màu; các túi double-sealed chưa từng mở. Ở boutique, danh sách chờ được viết bằng quan hệ; trong phòng đấu giá, bảng điện thoại nâng giá lên 31 triệu USD. Tất cả kết lại thành một ngôn ngữ im lặng về thời gian, di sản và sự khan hiếm có chủ đích.

Cách tải ứng dụng A80 để xem cấm đường Ở Hà Nội chính xác nhất hiện nay - Ảnh 1.

Cách tải ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam để xem "cấm đường ở Hà Nội" chính xác nhất lúc này
Tags

Việt Nam

ứng dụng

cấm đường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại