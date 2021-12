Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Ngày 30/12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng Việt Nam; điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định cho ông Trần Xuân Phú

Cùng ngày, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ . Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho Trung tá Trần Xuân Phú.