Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, công an

Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ các Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tá Hồ Hữu Thắng, Chủ nhiệm Hậu cần được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An;

Thượng tá Trần Đăng Khoa, Chủ nhiệm Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An;

Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, các tân Phó Chỉ huy trưởng và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã ký biên bản tiếp nhận các nhiệm vụ và chính thức điều hành công việc từ ngày 21/1/2020.

Theo đó, Thượng tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy tiếp nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ từ Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thượng tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng tiếp nhận chức trách, nhiệm vụ từ Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tá Phùng Đức Hưng, Phó Chỉ huy trưởng tiếp nhận một số mặt công tác từ Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Bộ Công an vừa phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Hà Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, Đại tá Hà Văn Tuyên là cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; gắn bó, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán các địa phương miền núi, biên giới phía Bắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng trên cương vị công tác mới Đại tá Hà Văn Tuyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chúc mừng Đại tá Hà Văn Tuyên được giao trọng trách mới và đề nghị Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác cấp trên giao, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu…