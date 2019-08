Điều động, bổ nhiệm nhân sự công an, quân đội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hương và Đại tá Trương Chi Lăng.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, ngày 30/8, Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.



Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 được điều động, bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thay Đại tá Trương Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nghỉ chờ hưu từ ngày 1/9/2019.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đề nghị Đại tá Nguyễn Quốc Hương trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, nỗ lực học hỏi, tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp trên; cùng tập thể Ban Thường vụ và tập thể Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Tuấn Anh.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, từ ngày 1/9/2019.



Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Lê Qúy Vương mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ bản thân; tu dưỡng rèn luyện và đặc biệt tích cực nghiên cứu để nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học vào công tác phòng cháy chữa cháy.

Thứ trưởng đề nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phải làm tốt công tác xây dựng đơn vị, giữ gìn, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất, quán triệt và tuân thủ nguyên tắc “tập trung, dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.