Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM nhận thêm nhiệm vụ

HĐND TPHCM khóa X đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh , Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM làm Ủy viên UBND TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sinh năm 1974, quê ở Bình Thuận, có trình độ thạc sĩ Luật, cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp (thứ 2 từ trái sang), được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM

Bà Hạnh công tác tại Sở Tư pháp TPHCM từ năm 2003 và giữ chức vụ phó giám đốc sở từ ngày 16/3/2018. Trước đó, bà giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức Sở Tư pháp TPHCM. Tháng 10 năm nay, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Bình Thuận có Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bình Thuận đối với ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đại biểu Quốc hội khóa XV. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 9/11.

Ông Nguyễn Hoài Anh (bìa phải) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho ông Đặng Hồng Sỹ hôm 6/8.

Trước đó, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ông Đặng Hồng Sỹ năm nay 48 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân báo chí, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Sỹ là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận làm Bí thư huyện đảo Phú Quý

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có quyết định điều động , chỉ định ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quý nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 11/11.

Ông Nguyễn Quốc Thắng năm nay 42 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi, trình độ Cao cấp Chính trị, thạc sĩ Luật Hành chính, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Quốc Thắng nhận quyết định.

Ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Bình Thuận với các chức vụ từ chuyên viên đến Phó trưởng Ban pháp chế.

Tháng 7/2021 đến nay, ông Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Tiền Giang

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang vừa công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y bà Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Trần Văn Tròn làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang

Thượng tá Trần Văn Tròn, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Thượng tá Trần Văn Tròn, 55 tuổi, quê Tiền Giang. Trước khi giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Thượng tá Trần Văn Tròn từng trải qua các chức vụ như: Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.