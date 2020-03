Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh

Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Hà Ngọc Chung

Ngày 4/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm đồng chí Hà Ngọc Chung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Lê Tiến Lợi, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện uỷ; thôi giữ chức phó Bí thư Huyện uỷ Sốp Cộp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp nhiệm kỳ 2016 – 2021 điều động đến nhận công tác mới và giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng Long trao quyết định cho đồng chí Đào Đình Thi

Đồng chí Đào Đình Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, điều động đến nhận công tác tại UBND huyện Sốp Cộp, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện uỷ, giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ Sốp Cộp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Mến

Chiều 4/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, chỉ định đồng chí Trần Thanh Mến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đình Phương.

Ngày 3/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Minh Thắng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm./.