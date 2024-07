Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an 4 tỉnh

Ngày 12/7, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Tây Ninh , tại lễ công bố, Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn và tặng hoa chúc mừng Trung tá Ngô Phương Tâm – Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Phan Văn Triều cũng trao quyết định bổ nhiệm lại Thượng tá Dương Tấn Toàn, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra và Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Triều yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tiếp tục phát huy những thành tích đã được, cùng tập thể cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị xây dựng khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Trước đó vào ngày 9/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo báo Đồng Nai , tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh , tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Giám đốc công an tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Trung tá Chu Hồ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, đến công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Kiên, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trung tá Chu Hồ Anh Tuấn.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa uỷ quyền Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Hữu Thắng (sinh năm 1975, quê quán Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương), Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự , Công an tỉnh Quảng Ninh.