Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

TPHCM : Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM trao Quyết định công tác cán bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM vừa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định công tác cán bộ .

Theo đó, Thượng tá Ngô Hồng Phong, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Phú Nhuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM trao Quyết định công tác cán bộ. Ảnh: Website Thành ủy TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Văn Sản, Chính ủy Trung đoàn Gia Định giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.

Trung tá Lê Văn Bình, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Hóc Môn giữ chức Chính trị viên Ban CHQS quận Phú Nhuận

Trung tá Hồ Xuân Tuyển, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hóc Môn giữ chức Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Hóc Môn.

Trung tá Ngô Trường An, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định giữ chức Chính ủy Trung đoàn Gia Định.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Bình Tân giữ chức Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định.

PGS.TS Lê Hiếu Giang chính thức làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Ông Lê Hiếu Giang, 53 tuổi, chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

PGS.TS. Lê Hiếu Giang là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2003 tại Czech Technical University in Prague (Cộng hòa Séc). Sau đó, ông làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho đến nay.

PGS.TS Lê Hiếu Giang. Ảnh: HCMUTE

Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2012 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Trong thời gian công tác tại trường, ông Giang từng kinh qua các vị trí: Phó trưởng phòng Quản lý khoa học - Quan hệ quốc tế - Sau đại học, Phó trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy, Phó trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy, Phó Hiệu trưởng kiêm Phụ trách khoa Công nghệ thông tin.

Ông đã hai lần được Hội đồng trường giao phụ trách trường, lần đầu vào tháng 6/2022 và lần thứ hai kéo dài từ tháng 11/2022 đến hết tháng 10/2023.

Bình Dương : Anh Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Bí thư Thành Đoàn Dĩ An

Anh Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Thành Đoàn Dĩ An (Bình Dương) được bầu giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn Dĩ An khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Nguyễn Thanh Liêm thay chị Lâm Hoàng Thùy Trang – nguyên Bí thư Thành Đoàn Dĩ An trước đó đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố này.

Anh Nguyễn Thanh Liêm (cầm hoa) được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Dĩ An

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể Ban chấp hành Thành Đoàn Dĩ An. Đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Dĩ An ngày càng phát triển. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Nai: Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Đồng Nai

Sáng 25-1, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông Văn từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục An ninh chính trị nội bộ. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, ông đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cuối tháng 10/2022, Ban Bí thư ký quyết định điều động ông Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8/2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Văn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.