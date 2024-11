Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Việt Dũng.

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Đinh Việt Dũng (sinh năm 1977, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 6/11/2024.

Trao Quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá Đinh Việt Dũng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao Đại tá Đinh Việt Dũng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm từ thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở và đã từng đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, phẩm chất đạo đức tốt.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng, sau khi nhận nhiệm vụ, trọng trách mới, đồng chí Đinh Việt Dũng sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Đinh Việt Dũng tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để nhược điểm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng nhận nhiệm vụ công tác mới.

Khẩn trương bàn giao các công việc của đơn vị cũ, đồng thời chủ động tiếp nhận ngay công việc mới; tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ đoàn kết thống nhất, khẩn trương bắt nhịp cùng tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác, ưu tiên đối với những công việc cấp thiết, trên cơ sở chủ trương, chương trình và kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định. Đặc biệt, cần chú ý đến những vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu công tác cuối năm; tiến độ và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị để chỉ đạo thực hiện hiệu quả…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc sớm hoàn thiện các thủ tục khác về công tác tổ chức cán bộ có liên quan, nhất là việc hoàn thiện các quy trình chỉ định tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh và chỉ định tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình theo quy định.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi), quê quán ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trước khi được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vào tháng 11/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Trung tướng Lê Văn Tuyến đề nghị, trên cương vị công tác mới, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới, tiếp cận địa bàn mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các mặt công tác được Bộ Công an giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước và tin tưởng Đại tá Nguyễn Hữu Phước sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, là hạt nhân để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Phước hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những công lao, thành tích và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.