Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi), quê quán ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trước khi được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vào tháng 11/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Trung tướng Lê Văn Tuyến đề nghị, trên cương vị công tác mới, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới, tiếp cận địa bàn mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các mặt công tác được Bộ Công an giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước và tin tưởng Đại tá Nguyễn Hữu Phước sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, là hạt nhân để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Phước hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những công lao, thành tích và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

