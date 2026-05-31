"Vùng hủy diệt" khiến các cuộc tấn công của Nga kém hiệu quả

Khu vực nguy hiểm kéo dài hàng chục km quanh tiền tuyến này đã khiến đợt tấn công mùa xuân của Nga chững lại vì thương vong quá lớn.

Vùng hủy diệt về cơ bản là khu vực dọc tiền tuyến nơi các loại UAV rất rẻ tiền có thể gây thiệt hại cực lớn. Trước đây, vào đầu cuộc chiến, khu vực này chỉ kéo dài vài km. Nhưng giờ đây, nó đã mở rộng ra tới 20-30 km, theo tờ DW.

Trên hình ảnh vệ tinh, không có nhiều binh sĩ xuất hiện công khai. Cả hai bên phải che giấu mọi di chuyển trong khu vực này. Xe tăng cũng gần như biến mất. Hầu như không có phương tiện quân sự nào xuất hiện vì quá dễ bị UAV phát hiện và phá hủy.

Nếu cộng chiều sâu "vùng hủy diệt" của cả hai bên, đó là dải chiến trường rộng 50-60 km kéo dài suốt hơn 1.200 km tiền tuyến. Đây là khu vực mà các chiến dịch quy mô lớn theo kiểu truyền thống trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như bất khả thi.

Những đợt tấn công quy mô lớn bằng xe tăng và thiết giáp của Nga mà chúng ta từng thấy đã kém hiệu quả hơn.

Ở giai đoạn đầu cuộc chiến, người ta từng thấy cảnh cờ Nga được kéo lên tại các thành phố và thị trấn của Ukraine. Nhưng năm 2025-2026 việc kiểm soát lãnh thổ giờ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Một thành phố chỉ thực sự nằm trong tầm kiểm soát an toàn khi đối phương bị đẩy lùi cách đó 30-40 km.

"Vùng hủy diệt" giúp Ukraine giải bài toán khó nhất

Đối với Ukraine, "vùng hủy diệt" giúp giảm bớt một trong những vấn đề quân sự lớn nhất là tuyển quân.

Việc tuyển người và thuyết phục họ đào tạo thành phi công UAV dễ hơn rất nhiều so với việc chấp nhận nguy cơ phải ở tuyến bộ binh tiền tiêu nguy hiểm nhất.

Nico Lange thuộc Viện Phân tích Rủi ro và An ninh Quốc tế cho biết phần lớn dữ liệu tình báo đến từ các UAV trinh sát Ukraine tuần tra liên tục dọc tiền tuyến. Ukraine có một nền tảng quản lý chiến trường mang tên Delta mà nhiều nước châu Âu rất thèm muốn.

Hệ thống này tiếp nhận và xử lý toàn bộ dữ liệu từ UAV, vệ tinh thương mại và nhiều nguồn khác để cho các chỉ huy ngoài thực địa biết điều gì đang diễn ra, họ có những nguồn lực nào, phía Nga có gì, đồng thời sử dụng AI để dự đoán cách lực lượng Nga sẽ hành động dựa trên kinh nghiệm trước đó.

Một lợi thế lớn khác là phần lớn công nghệ này đều là công nghệ thương mại. Ukraine có thể mua nhiều thiết bị trên thị trường toàn cầu và tự lắp ráp nhanh chóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hiện nay xuất thân từ lĩnh vực công nghệ thông tin, từng là Bộ trưởng Chuyển đổi số. Họ đang cố biến cuộc chiến này thành cơ hội để các công ty AI trên thế giới thử nghiệm mô hình của mình.