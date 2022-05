Điều đặc biệt khiến quán vỉa hè Sài Gòn nổi tiếng thế giới, 1 thập kỉ vẫn giữ giá bình dân

Sau cơn mưa chiều tầm tã, bà Nguyễn Thị Thanh bắt đầu giũ sạch lớp nước mưa đọng trên mái che, lau bàn ghế cho khách. Bà chăm chút từng lọ nước mắm, đĩa chanh, lọ đường...

Tỉ mỉ, chăm chỉ và nấu ăn bằng trái tim của một người mẹ, đó là những điều khiến The Lunch Lady, quán ăn vỉa hè của bà Thanh trở nên nổi tiếng và được khách hàng yêu mến trong mấy mươi năm.

Suốt hành trình đó, bà Thanh vẫn luôn biết ơn Anthony Bourdain, đầu bếp người Mỹ nổi tiếng, người dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho ẩm thực Việt Nam.

"Tôi từng không biết Anthony Bourdain là ai"

Bà Thanh lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống yêu thích nấu ăn. Ngay từ nhỏ, mẹ bà đã chỉ dạy các chị em trong nhà cách chọn mớ rau thơm, nêm nồi nước dùng đủ đẩy hương vị, làm sao cho món chiên, xào luôn hấp dẫn.

Bà Thanh tại quán ăn của mình

Bà ôm ấp niềm đam mê đó và biến nó thành một quán ăn vỉa hè bán luân phiên các món ăn Việt Nam: bún bò, bún mộc, bún mắm, hủ tiếu, phở, bánh canh... Cái quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới 2 gốc bàng tại chung cư Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) ban đầu còn chẳng có tên.

"Tôi chỉ bán vỉa hè nên không có đặt tên chi cả, khách ghé ăn cứ kháo nhau "quán cây bàng" là biết. Ban đầu, khách của tôi chủ yếu là cư dân trong chung cư, mấy cô cậu làm văn phòng ở tòa nhà gần đó.

Trong một lần tình cờ, phóng viên của tạp chí AsiaLife đã đến quán bà ăn, trò chuyện rồi viết bài viết giới thiệu.

Món ăn tại The Lunch Lady

Sau khi đọc được bài viết này, "vua đầu bếp" Mỹ Anthony Michael Tony Bourdain đã quyết định sang Việt Nam để làm chương trình ẩm thực về quán ăn vỉa hè độc đáo của bà Thanh.



"Ban đầu, tôi chẳng biết Anthony Michael Tony Bourdain là ai. Khi họ đề nghị quay, tôi nhận lời vì lòng hiếu khách của mình thôi. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng khi chương trình phát sóng rộng rãi, quán ăn của mình lại trở nên nổi tiếng đến thế.

Tôi bèn hỏi mọi người trong ê-kíp, anh ta là ai, họ ngạc nhiên và trả lời rằng đó là "vua đầu bếp" của nước Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất biết ơn Anthony vì đã giúp người ta biết đến ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. "The Lunch Lady" là cái tên mà tôi đặt cho quán sau chuyến ghé thăm của Anthony", bà Thanh nói.

"Vua đầu bếp" Anthony Michael Tony Bourdain

Từ quán cóc vỉa hè, The Lunch Lady đã có hàng nghìn lượt khách du lịch ghé thăm. Bà Thanh phải thuê thêm mặt bằng ở đối diện quán. Vào thời điểm đông khách nhất, quán có hơn 10 nhân viên phục vụ và chạy bàn.

Nổi tiếng khắp thế giới nhưng vẫn không tăng giá

Sau khi xuất hiện trên chương trình No Reservations, quán cóc vỉa hè của bà Thanh cũng đã được các tạp chí nước ngoài như New York Times, The Sydney Morning Herald... nhắc đến. Khách nước ngoài từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Mexico... bắt đầu tìm đến quán ăn đặc biệt của "madam Thanh" nhiều hơn.



Bên nồi nước dùng nghi ngút khói, bà Thanh thoăn thoắt sắp chả lụa, mộc, rau... vào tô cho khách. Bà kể: "Tôi cảm thấy rất vui vì họ yêu thích hương vị truyền thống của người Việt Nam. Có lần, một gia đình người Mỹ đã dắt con của họ đến đây thưởng thức. Bạn tin không, con bé đã ăn ba tô liên tiếp và không ngừng khen bún bò Việt Nam. Thậm chí, bé đã hỏi mẹ rằng có thể "mang tôi về Mỹ không" vì bé quá thích món ăn. Mấy lần như thế, tôi vui và hạnh phúc lắm".

Nổi tiếng khắp thế giới cũng được hơn 10 năm nay nhưng bà Thanh vẫn luôn muốn The Lunch Lady là một quán ăn vỉa hè, bán món ăn mang đậm đà hương vị Việt Nam. Hiện tại, quán vẫn giữ mức giá khá bình dân là 40.000 đồng/tô.

Bà nói: "Có người đến ăn quán tôi thấy thích, họ bày tỏ mong muốn được mở rộng thành chuỗi nhà hàng, lấy thương hiệu The Lunch Lady. Tuy nhiên, tôi đã xin phép từ chối, tôi mong muốn quán mình là quán ăn vỉa hè, là ẩm thực đường phố, bán cho người lao động lẫn khách nước ngoài. Đó cũng là lí do mà tôi không tăng giá. Một quán bán vỉa hè nhưng giá lại "cao ngất" thì kì cục lắm đúng không? (cười)".

The Lunch Lady vẫn giữ mức giá bình dân

Nhiều năm qua, "madam Thanh" vẫn luôn thầm biết ơn Anthony Bourdain, người đã mang quán ăn vỉa hè của bà đến với khách quốc tế.

Sau khi biết tin "vua đầu bếp" đã qua đời, bà vô cùng bàng hoàng và xót xa. "Tôi bần thần và không thể tin rằng ông ấy đã qua đời. Ông ấy đã kết nối những trái tim yêu ẩm thực lại với nhau", bà Thanh bộc bạch.

