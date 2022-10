Điều chuyển công tác Trạm trưởng CSGT Suối Tre

Ngày 12/10, thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa công bố quyết định về việc điều động trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) về công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.



CSGT Trạm Suối Tre xử lý xe quá tải

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu (đều ngụ tại TP.Long Khánh và huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng trên chuyên nhận tiền của các xe quá tải để “bao” xe đi qua tuyến tuần tra của Trạm CSGT Suối Tre trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom và TP.Long Khánh. Các đối tượng đã thu lợi hàng tỷ đồng.