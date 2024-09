Điều chưa kể về DJ Bé Vi, người tình của "ông trùm" buôn ma túy xuyên quốc gia

Nguyễn Bé Vi (hay gọi DJ Bé Vi), người tình của "ông trùm" Trung Ngọng

Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam 19 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”; trong đó có "hot girl" Nguyễn Bé Vi (hay gọi DJ Bé Vi, sinh năm 1996, ngụ quận 11). Đồng thời, công an ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với "Trung Ngọng".

Công an truy nã đặc biệt với Lâm Thành Trung (hay "Trung ngọng")

Theo Công an, Vi là người tình của “Trung ngọng". Bước đầu xác định Vi là người có vai trò giúp sức tích cực cho người tình hoạt động buôn bán ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ cho các đại lý, người nghiện…

Qua xác minh, trước khi quen biết với "Trung ngọng", Vi có ngoại hình đẹp, tập chơi DJ và dần đam mê. Sau một thời gian, Vi chơi nhạc tại các quán bar, club trên đường Sư Vạn Hạnh, Lý Chiêu Hoàng tại TPHCM.

Nguyễn Bé Vi (hay gọi DJ Bé Vi), người tình của "ông trùm" Trung Ngọng

Thời điểm đó, Vi hay đăng các hình ảnh và clip sang chảnh ở nhiều sự kiện lên trang mạng xã hội và được nhiều người biết tới. Thậm chí, các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook của Vi có 200.000 người theo dõi.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong một lần chơi nhạc tại club, Vi quen biết "Trung ngọng" khi người này tới chơi tại quán cùng bạn bè. Vi thấy chàng trai trẻ hơn mình nhiều tuổi nhưng nói chuyện dễ mến, khéo léo và chịu chơi nên làm quen.

Một thời gian, Vi và Trung phát sinh tình cảm nam nữ và chuyển về sống ở căn hộ cao cấp trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Từ đây, Vi dần được biết người tình của mình là “ông trùm” đường dây ma túy và sa chân vào lúc nào không hay.

Trong đường dây của Trung, Vi đóng vai trò là người thu nhận tiền từ các đối tượng buôn bán ma tuý. Số tiền này, Vi sẽ chuyển lại cho Trung.

Thời điểm công an bắt giữ, khám xét căn hộ phát hiện có một số gói ma túy tổng hợp, Vi khai số ma túy này được mình sử dụng trong lúc chơi nhạc để tạo cảm giác hưng phấn.

Theo công an, phần lớn thời gian "Trung ngọng" sống ở Campuchia, thỉnh thoảng, mới về TPHCM và ghé thăm Vi.

Trước đó, tháng 1-2023, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng chất ma túy và xác định Phan Minh Trung (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh) mua bán ma túy số lượng lớn. Ngoài ra, Trung còn lôi kéo em ruột là Phan Minh Hiếu (sinh năm 2000, ngụ quận 8) bán lại cho nhiều người nghiện ma túy.

Nguyễn Lưu Đức Hòa - Mai Lê Chí Hiếu - Phan Minh Trung (từ trái qua phải) lúc bị bắt

Giúp sức cho anh em Trung – Hiếu có Dương Quốc Thắng (sinh năm 2001, ngụ quận 8), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001, ngụ quận Bình Tân). Mở rộng, công an xác định người cầm đầu đường dây này là "Trung ngọng". Trung lấy ma túy từ Campuchia đưa về TPHCM tiêu thụ. Giúp sức cho Trung là bạn gái tên Bé Vi.

Trung bỏ ma túy cho đàn em đi giao cho các đại lý cấp dưới. Trong đó, Châu Mỹ Như (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú) mua với số lượng lên hàng chục kg.

Qua truy xét một căn nhà ở quận Tân Phú, công an bắt Như, thu 14kg ma túy; các tổ công tác khác cũng ập vào nhiều địa điểm ở các quận như: 4, 8, Bình Tân bắt giữ 13 đối tượng và thu nhiều ma túy. Riêng "Trung ngọng" đã bỏ trốn.