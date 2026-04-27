Điều cấm kị vợ chồng David Beckham - Victoria đặt ra cho tiểu thư Harper

Xuất hiện tại Time100 Summit, Victoria Beckham đã chia sẻ thẳng thắn về cô con gái út Harper. Theo cựu thành viên Spice Girls, Harper đã “theo chân” mẹ trong các buổi họp phát triển sản phẩm từ khi còn rất nhỏ, thậm chí có niềm đam mê với thời trang và làm đẹp không kém gì mẹ.

“Harper yêu thời trang, yêu làm đẹp và cũng "ám ảnh" với sản phẩm giống hệt tôi”, Victoria nói.

Dù vậy, khi nhắc đến việc con gái có thể thử lại những bộ trang phục biểu tượng một thời của mình, bà Becks lập tức đặt ra “lằn ranh đỏ”. Cụ thể, Harper hiện bị cấm mặc bộ catsuit PVC - một trong những outfit táo bạo gắn liền với hình ảnh của Victoria thời đỉnh cao.

“Con bé chắc chắn rất muốn mặc những bộ đồ của Spice Girls. Nhưng catsuit PVC thì chưa đâu, Harper mới 14 tuổi thôi, phải đợi đã!”, cô nói nửa đùa nửa thật.

Quy tắc này phần nào cho thấy cách vợ chồng David Beckham nuôi dạy con cái: dù nổi tiếng và cởi mở, họ vẫn giữ những chuẩn mực phù hợp với độ tuổi của con.

Không chỉ nói về con gái, Victoria cũng chia sẻ thêm về hành trình cá nhân khi thực hiện phim tài liệu gần đây. Bà mẹ 4 con thừa nhận đây giống như một “liệu pháp tâm lý kéo dài một năm”, giúp cô lần đầu nhìn lại chặng đường đã qua - nơi cô từng nhiều lần bị nghi ngờ và đánh giá thấp.

“Tôi mất rất nhiều năm để có thể tự nói với bản thân rằng mình đủ tốt”, Victoria trải lòng.

Ở thời điểm hiện tại, nhà thiết kế sinh năm 1974 cho biết cô tự tin hơn bao giờ hết, không chỉ với bản thân mà còn với thương hiệu thời trang mang tên mình. Với Victoria, mục tiêu lớn nhất không đơn thuần là kinh doanh, mà còn là xây dựng một di sản có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ.

Từ một “WAG” từng bị gắn mác chỉ nổi nhờ chồng, Victoria Beckham giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự độc lập và bản lĩnh. Và trong hành trình nuôi dạy Harper, cô cũng đang cho thấy rõ quan điểm: thời trang có thể tự do, nhưng vẫn cần đúng thời điểm.