Diễu binh trên biển dịp 2/9 sẽ diễn ra ở vùng biển Khánh Hoà, truyền hình trực tiếp về đầu cầu quảng trường Ba Đình

Theo thông tin trên báo Đại biểu nhân dân, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ Quốc phòng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thông tin về chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Vùng 4 Hải quân hợp luyện diễu binh trên biển. Ảnh: VTV

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền (gồm có Tiêu binh Lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an); lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an), các khối quân đội nước ngoài. Ban tổ chức đã gửi lời mời 4 quốc gia gồm Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga tham dự hoạt động diễu binh, diễu hành tại sự kiện. Tới nay, hai nước Lào và Campuchia đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện diễn ra vào sáng 2/9.

Đáng chú ý, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết bên cạnh các lực lượng diễu binh, diễu hành trên bộ, lễ kỷ niệm sẽ có màn diễu binh trên biển, được tổ chức ở vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng thời điểm và truyền hình trực tiếp về đầu cầu quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

23 tàu và 4 máy bay đã được hợp luyện, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm. Ảnh: VTV

Các hoạt động của Chương trình diễu binh, diễu hành

Theo Bộ Quốc Phòng, chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Đầu tiên là rước đuốc truyền thống. Thứ hai là bắn pháo lễ. Thứ ba là không quân bay chào mừng. Thứ tư là diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để nhân dân thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân.

Bên cạnh đó, sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm. Một là tại Cung Văn hóa Quần Ngựa. Thứ hai là tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn. Hoạt động này để tăng cường tình cảm gắn bó giữa các lực lượng với các tầng lớp nhân dân.

Một số mốc thời gian chính Chương trình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9: - Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h các ngày 21 và ngày 24/8/2025. - Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20h ngày 27/8/2025. - Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/2025. - Lễ chính thức là 6h30 ngày mùng 2/9/2025 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình.