Ngày 7-2, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) điều tra vụ sử dụng trái phép chất ma túy do một đôi nam nữ thực hiện.

Xe máy trong vụ án.

Trước đó, Công an xã Phước Lộc kiểm tra hành chính nhà trọ ở ấp 4 thì phát hiện Nguyễn Tấn Huy (19 tuổi) và bạn gái là L.M.Đ.N.B.N (17 tuổi, cùng ngụ quận 8) đang phê ma túy đá.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 2 gói ni lông chứa ma túy đá. Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đôi nam nữ.

Cũng tại đây, công an thu giữ 1 xe máy biển số 37X4 - 3054, nhãn hiệu Honda Wave S màu đen xám. Công an đề nghị ai là chủ sở hữu xe máy nói trên hoặc ai biết thông tin về chủ xe xin liên hệ Công an huyện Nhà Bè.