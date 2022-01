Diệp Lâm Anh tố chồng ngoại tình, Đặng Thu Thảo: Đã đến lúc phải cho đàn ông tỉnh ngộ

Sáng 13/1, người đẹp Diệp Lâm Anh chia sẻ với báo chí về việc cô và chồng thiếu gia Đức Phạm đã chính thức "đường ai nấy đi". Diệp Lâm Anh không ngại thừa nhận nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là do chồng cô "công khai chuyện ly thân và quyết định đến với người mới khi còn chưa ly hôn".

Người đẹp đau đớn chia sẻ: "Là vợ, vẫn sống chung một mái nhà mà thấy chồng ngang nhiên, công khai cặp kè người phụ nữ khác, tôi thật sự tổn thương, không chịu nổi".

Diệp Lâm Anh thừa nhận cô quyết định ly hôn với chồng vì sự xuất hiện của "người thứ 3".

Tuy vậy, trong bài trả lời phỏng vấn với Ngoisao, Diệp Lâm Anh cho biết cô thực sự không muốn ly hôn vì không muốn các con bị chia rẽ sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi". Nhưng mối quan hệ giữa cô và chồng "không thể cứu vãn" nên cô đành chấp nhận.

Những chia sẻ của Diệp Lâm Anh khiến không ít người phải xót xa. Là người vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với chồng cũ, cũng bị "cắm sừng" khi mang thai và sinh con, hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ sự cảm thông với những người phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh này.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhắn nhủ với những người phụ nữ đang phải chịu tổn thương.

Trên trang cá nhân, người đẹp họ Đặng chia sẻ dòng trạng thái đầy mạnh mẽ, nhắn nhủ tới những người phụ nữ đang sợ ly hôn dù bị chồng "cắm sừng":

"Con cái chính là tài sản lớn nhất của người đàn bà, thế nên bạn hãy nhớ nhé, đừng đưa con cái là để níu kéo người đàn ông. Cũng đừng gào khóc: "Là tôi sinh con cho anh, nên anh không được bỏ tôi". Cuộc đời này là của bạn, đừng để đàn ông định giá nó. Sướng hay khổ vốn dĩ do bạn chứ không phải do ông Trời, càng không phải do đàn ông.

Trong hôn nhân, nếu như nước mắt nhiều hơn nụ cười thì đàn bà đừng cam chịu nữa. Có chồng mà cô đơn thì bạn cứ vô tâm gấp trăm lần với anh ta, để cho anh ta biết rằng bạn không phải là cái chợ để anh ta thích tìm đến còn đủ đầy thì lờ đi".

"Đàn bà đừng sợ ly hôn, mà hãy can đảm làm việc đó khi bị chồng ”cắm sừng như nhím” trên đầu mình".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn thẳng thừng khuyên nhủ: "Đàn bà đừng sợ ly hôn, mà hãy can đảm làm việc đó khi bị chồng "cắm sừng như nhím" trên đầu mình.

Đã đến lúc bạn phải cho đàn ông tỉnh ngộ ra chân lý rằng không có đàn ông thì bạn sống càng hạnh phúc, càng tự do và yêu đời. Chỉ cần tiền nhiều, tự khắc bạn và con cái sẽ hạnh phúc. Thiếu con cái, thiếu sự nghiệp và tiền bạc mới là sự bất ɦạnh của đàn bà.

Với mẹ đơn thân, dù sóng gió có ở ngay trên đầu cũng phải ôm chặt lấy con để vượt qua chứ chẳng có bờ vai nào để dựa vào, để chở che".