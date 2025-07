Diệp Lâm Anh sượng trân khi liên tục thấy 1 điều giữa sóng livestream

Mới đây, Diệp Lâm Anh xuất hiện trên livestream bán hàng cùng bạn thân Pông Chuẩn, đây là công việc quen thuộc với cô trong thời gian gần đây. Thế nhưng buổi livestream bán hàng này của Diệp Lâm Anh không mấy suôn sẻ, cô liên tục bị netizen vào "spam", mỉa mai bằng những từ ngữ nặng nề. Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc này chính là do antifan "tấn công" cô sau phát ngôn được cho là liên quan đến chuyện Jack yêu cầu Thiên An cho con gái xét nghiệm ADN. Bởi lẽ, khi sự việc ồn ào tình ái cao trào, Diệp Lâm Anh từng bày tỏ gây tranh cãi "Trong khi với đàn ông, xét nghiệm ADN chỉ là thủ tục để xác minh thì với phụ nữ đó là một sự sỉ nhục".

Theo dõi phiên livestream mới nhất, sẽ nhận ra trong khi Diệp Lâm Anh và Pông Chuẩn giới thiệu sản phẩm thì xuất hiện rất nhiều bình luận hỏi về chuyện xét nghiệm ADN, yêu cầu xin lỗi... Không chỉ thế, cư dân mạng còn liên tục spam câu "em yêu Cún" - Cún là biệt danh thân mật của Diệp Lâm Anh. Dù lời lẽ nghe qua có vẻ dễ thương, tích cực, nhưng tần suất dồn dập và thái độ có phần bất thường của những bình luận này đã khiến không khí livestream trở nên gượng gạo, khó tiếp tục. Diệp Lâm Anh nhiều lần phải dừng lại, thái độ lúng túng, thở dài bất lực.

Diệp Lâm Anh liên tục bị soi biểu cảm gượng gạo hơn bình thường khi bị tấn công trong livestream

Việc cư dân mạng liên tục bình luận những thông tin không liên quan khiến buổi livestream bị loãng, không đạt hiệu quả cao

Sau 4 năm, vụ bê bối của Jack và Thiên An lần nữa bị "đào" lại vì những động thái căng thẳng của người trong cuộc. Trong đó phía Thiên An công khai văn bản có chi tiết Jack được cho là đã từ chối để tên và né tránh không tiến hành giám định xác định ADN, nên Thiên An đã phải làm thủ tục sinh con theo họ mẹ. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là những tuyên bố 1 chiều từ 2 bên, chưa có sự xác thực.

Thời điểm đó, Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi đăng tâm thư dài nói về cảm xúc của phụ nữ trước chuyện đổ vỡ và việc xét nghiệm ADN. Tuy không nhắc cụ thể đến trường hợp nào, nhưng giữa bối cảnh showbiz đang nóng lên những yêu cầu từ phía Jack, dân mạng lại được dịp bàn tán về quan điểm của các nghệ sĩ.

Cụ thể, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Có những thứ tổn thương mà một toà án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ. Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục. 'Tôi không tin cô, tôi nghi ngờ danh dự của cô và tôi nghi ngờ rằng mình đã bị lừa'. Bệnh viện có thể xét nghiệm ADN, nhưng không bao giờ xét nghiệm ra tổn thương tâm lý của một người mẹ, khi họ phải chứng minh rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau không phải một chiêu trò".

Diệp Lâm Anh từng có những phát ngôn thẳng thắn liên quan đến chuyện xét nghiệm ADN

Sau họp báo của Jack vào hôm 16/7, Diệp Lâm Anh cũng bị vạ lây. Về bài đăng lên tiếng được cho là để bênh vực phụ nữ, cô cho hay: "Chị không bênh em. Chị thấy thách thức nhau không có gì tốt với 1 đứa bé thôi. Cảm ơn em". Chị đẹp cũng thừa nhận sau vụ việc này lọc được rất nhiều fan: "Chuẩn thế cơ chứ. Nói là fan thì hơi nâng cao quan điểm chứ thực ra chưa bao giờ thích để mà hết thích ấy". Không chỉ thế, khi có người đe doạ "bom" hàng, cô cũng phản pháo: "Nghiệp ai tự gánh nhé, em đặt 100 đơn cũng được".

Quan điểm thẳng thắn của Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen đánh giá cô mạnh mẽ, dám nói dám làm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong những vụ việc nhạy cảm như thế này, "chị đẹp" nên tiết chế hơn khi lên tiếng để tránh đẩy mọi chuyện đi xa và tạo cảm giác đối đầu trực tiếp không cần thiết.

Cô từng đáp trả 1 chọi 1 khi bị doạ sẽ boom đơn hàng

Cũng rơi vào tình huống bị kéo theo hao hao với Diệp Lâm Anh, diễn viên Quỳnh Lương đã phải lên tiếng cầu xin cư dân mạng. Theo đó, Quỳnh Lương từng trở thành tâm điểm, bị kéo vào cuộc vì có phát ngôn gây tranh cãi. Khi bị hỏi thẳng "Có yêu Jack không?", nữ diễn viên đáp dứt khoát: "Không em ơi, chị không yêu mấy người bỏ con. Ok chưa, vừa lòng em chưa?".

Trước sự tấn công từ cư dân mạng, Quỳnh Lương đã có bài đăng dài thể hiện sự bức xúc khi đến lượt em gái của mình cũng vạ lây, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những thông tin chưa xác thực. Theo đó, trên một trang TikTok xuất hiện thông tin em gái của Quỳnh Lương là người gọi điện với giọng điệu bức xúc, yêu cầu mẹ Jack phải lên tiếng xin lỗi sau khi Thiên An đăng ảnh 2 tấm bài vị.

Quỳnh Lương khẳng định em mình không hoạt động showbiz, chưa từng gặp Thiên An ngoài đời nên không thể có hành động như thế. Ngoài ra, Quỳnh Lương cho biết việc kinh doanh bị ảnh hưởng, sức khoẻ và tinh thần giảm sút trong những tháng vừa qua vì bị cư dân mạng tấn công. Cô cũng công khai thừa nhận sai khi có phát ngôn "vạ miệng" về việc nói người khác bỏ con. Tuy nhiên, Quỳnh Lương cho biết khi nào có kết quả chính thức từ toà án, cô sẽ lên tiếng xin lỗi. Nữ diễn viên đã phải khoá bình luận vì tiếp tục xuất hiện hàng loạt ý kiến miệt thị, tấn công dữ dội.