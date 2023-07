Cách đây vài phút, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chính thức đáp trả lại những lời tố cáo của chồng cũ liên quan tới thông tin cô đã phản bội cuộc hôn nhân của cả hai. Trong 1 bài phỏng vấn trước đó, anh Đức - chồng cũ Diệp Lâm Anh cho biết chính nữ nghệ sĩ là người khiến cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ.

Diệp Lâm Anh lên tiếng sau khi bị chồng cũ tố ngoại tình, gọi điện đối chất với "người tình tin đồn"

"Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và Đ người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini có những hành động vượt trên cả mức công việc và một mối quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1/2021.

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế", anh Đức chia sẻ.

Ngay sau khi bài phỏng vấn của chồng cũ Diệp Lâm Anh được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bối rối trước những thông tin trái chiều từ 2 phía và không rõ thực hư thế nào.

Trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Chị xin lỗi Đạt - “người tình tin đồn” vì đã “tính toán” với em và biết ơn em vì đã luôn yêu quý và vì chị. Nếu em không đồng ý cho chị sử dụng cuộc chuyện trò giữa 2 chị em, chị cũng không biết sẽ phải làm gì. Chị quá mệt với việc phải giải thích với một người luôn hoang tưởng về mọi thứ và không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh Ti, nếu trí nhớ anh không tốt thì em sẽ giúp anh nhớ lại đoạn kết cuộc “ngoại tình” anh đã post nhé. Sống phải có đầu cuối, em nghĩ chuyện gì cũng nên như vậy. Nếu anh có thể post trọn vẹn câu chuyện, không cắt xén giống như cách em đang làm, em sẽ thấy anh trưởng thành hơn đấy".

Trong đoạn clip đăng kèm, Diệp Lâm Anh đăng tải đoạn hội thoại của mình cùng anh Đ - người được cho là "người tình" của Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh cho biết cô muốn đối diện trực tiếp vấn đề thay vì phán đoán nghi ngờ. Theo đó, Diệp Lâm Anh cho rằng anh Đức đang ghen tuông vô lý chứ không hề có chuyện cô ngoại tình như những gì chồng cũ chia sẻ.