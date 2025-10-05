Diệp Lâm Anh lại gây tranh cãi vì hành động với 1 chàng trai trong quán bar

Sau khi đổ vỡ hôn nhân với chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh quay trở lại hoạt động trong showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1989 được yêu mến khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió, thể hiện khả năng trình diễn vũ đạo điêu luyện.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh Diệp Lâm Anh xuất hiện trong một club. Trong clip, Chị đẹp 8x thu hút sự chú ý bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không phải là vẻ ngoài, mà là thái độ của cô với DJ đứng bên cạnh.

Diệp Lâm Anh bị tóm khoảnh khắc nhăn mặt khó chịu, lùi về phía sau và nhìn chằm chằm vào DJ. Nhiều khán giả cho rằng Diệp Lâm Anh có phần lạnh lùng, ít cười, thậm chí bị nhận xét là thái độ kênh kiệu. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng không nên đánh giá hay phán xét cô khi chưa biết thực sự về câu chuyện.

Diệp Lâm Anh diện trang phục gợi cảm, xuất hiện trong một club

Người đẹp sinh năm 1989 để lộ gương mặt biểu cảm nhăn mặt khó chịu, nhìn chằm chằm vào DJ

Hậu đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi là Phạm Kiên. Dù không lên tiếng xác nhận nhưng loạt hint chất lượng của cả hai đã nói lên tất cả. Hiện tại cặp đôi cũng không ngần ngại nhắc tới nhau trên mạng xã hội.

Trong dịp sinh nhật của Diệp Lâm Anh vào cuối tháng 8 vừa qua, Phạm Kiên còn đăng tải hình ảnh chung và nhắn nhủ đặc biệt. "Chúc bác cún Diệp Lâm Anh có 1 sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bác bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.

Chúc bác 1 năm gặt hái nhiều thành công mới và luôn vững tay chèo lái con thuyền công ty đến những nơi tầm cao mới. Nói chung là tiền bạc vô như nước kiếm tiền gấp 5 gấp 10 lần năm cũ, gian khó thử thách sẽ hoan hỷ mà đi", anh viết.

Diệp Lâm Anh được cho là đang hẹn hò với nam người mẫu kém 11 tuổi

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Anh từng ghi dấu ấn khi trở thành Quán quân mùa đầu tiên của The Next Gentleman và cũng là học trò được Hương Giang trực tiếp dẫn dắt.

Diệp Lâm Anh từng tiết lộ về gu chọn bạn trai sau đổ vỡ hôn nhân: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu.

Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần".