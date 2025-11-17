Diệp Lâm Anh giữa lùm xùm với chồng cũ: "Chưa giây phút nào tôi thực sự cảm thấy an toàn"

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn vào năm 2018, sau thời gian yêu đương. Tuy nhiên cả hai đã ra tòa làm thủ tục ly hôn vào năm 2022. Dù đã đường ai nấy đi nhưng thời gian qua, cặp đôi vẫn liên tục nảy sinh những mâu thuẫn, tranh cãi qua lại trên mạng xã hội.

Giữa đêm 16/11, người đẹp sinh năm 1989 đã có chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đăng tải đoạn video ôm con gái đầu lòng và viết dòng chú thích tâm trạng. Cô thừa nhận chưa có giây phút nào thực sự cảm thấy an toàn.

Diệp Lâm Anh viết: "Điều mà mình cảm thấy quý giá nhất thì lúc nào mình cũng sợ đánh mất. Chưa giây phút nào mình thật sự cảm thấy an toàn. Mình cũng ước bản thân được ở trong tình thương, chút dịu dàng, một chút an tâm để không phải lúc nào cũng đề phòng nữa".

Diệp Lâm Anh đăng tải clip bên con gái trên mạng xã hội

Người đẹp 8x thừa nhận chưa có giây phút nào thực sự cảm thấy an toàn

Vào đúng thời điểm Đức Phạm công khai hẹn hò Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng đàn chia sẻ việc bị giật điện thoại và lời qua tiếng lại ngay trước cửa nhà chồng cũ.

Theo lời Diệp Lâm Anh, sự việc bắt nguồn khi gia đình nội đón con gái về chơi, nhưng đến giờ bé phải về để đi học thêm thì Đức Phạm lại không cho con trở lại. Chưa dừng ở đó, trong bài viết đăng ngày 13/11, Diệp Lâm Anh còn đề cập việc Đức Phạm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chu cấp cho con theo phán quyết của toà sau ly hôn.

Dù đã ly hôn, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm vẫn tạo rùm beng, tranh cãi trên mạng xã hội

Ngày 16/11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Tại đây, anh cho rằng Diệp Lâm Anh đã cố tình đưa ra thông tin sai lệch, dẫn dắt dư luận và làm tổn hại đến hình ảnh của anh. Đức Phạm cũng lần đầu giải thích về sự việc chặn xe khiến Diệp Lâm Anh phải livestream bật khóc, khẳng định nguyên nhân xuất phát từ việc anh bị vợ cũ gây khó dễ, không cho gặp con.

Doanh nhân này nhấn mạnh rằng anh luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người cha. Đức Phạm cho biết mình từng đề xuất chuyển trường cho con gái sang một ngôi trường có học phí cao hơn để tạo điều kiện cho hai chị em được gần nhau, và ban đầu Diệp Lâm Anh đã đồng thuận. Tuy nhiên, sau đó cô lại bất ngờ thay đổi quyết định với lý do bà ngoại và gia đình không muốn con đổi môi trường học.

Đức Phạm nói rằng anh đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đưa con đi thăm trường, mua đồng phục… nhưng cuối cùng phải nuốt lời hứa với con gái. Anh cũng đính kèm loạt bằng chứng gồm email trao đổi với nhà trường và tin nhắn từ mẹ Diệp Lâm Anh, trong đó người này khẳng định không can thiệp vào chuyện học hành của cháu.

Đức Phạm viết: "Chị có thể coi việc nói dối là chuyện bình thường, nhưng với tôi, sự thật phải được tôn trọng và nói ra đúng như vậy. Không cần thiết phải hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân – đó là một cách tiếp cận thiếu đạo đức, chỉ làm tổn hại đến tất cả mọi người liên quan, đặc biệt là con cái chúng ta. Tôi sẵn sàng nhận hết những lời chỉ trích không đúng về mình, chỉ để bảo vệ con khỏi những tổn thương không đáng có. Tôi có thể tự nhận mình là người xấu, và vẫn cố gắng giữ im lặng, không nói ra hay chứng minh chị thực sự là người như thế nào: một người mẹ yêu con vô bờ, coi con là tất cả, hay chỉ lợi dụng con cái như công cụ để đạt được mục đích cá nhân?".

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn năm 2018 và có hai người con. Cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi” vào năm 2022. Sau ly hôn, họ trải qua quãng thời gian căng thẳng vì tranh chấp quyền nuôi con.

Đến tháng 9/2023, tòa án phán quyết giao bé gái cho Diệp Lâm Anh chăm sóc, còn bé trai do Đức Phạm nuôi, đồng thời cả hai được quyền thăm nom ngang nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ vẫn liên tục phát sinh xung đột, không ít lần lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.