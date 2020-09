Diễn viên Xuân Nghị: Giọt nước mắt hạnh phúc và "nỗi sợ" phía sau hào quang nổi tiếng

Biết ơn nhọc nhằn đã nếm trải

Chúc mừng Xuân Nghị đã giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2020. Tôi thấy anh đã khóc trong giây phút được xướng tên. Hẳn, giải thưởng là cột mốc vô cùng đặc trong sự nghiệp làm nghệ thuật của anh?

Tôi đã có một đêm khó ngủ vì cảm xúc sung sướng ngập tràn trong suy nghĩ của mình. Giây phút chia sẻ cảm xúc lúc nhận giải, tim tôi đập nhanh và dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tôi khóc và đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, điều mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Đối với người nghệ sĩ, việc được chạm tay vào một giải thưởng nào đó là rất đáng tự hào. Bởi, nó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là cột mốc để chúng tôi nỗ lực hơn trong chặng đường phía trước.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Hội đồng giám khảo và các khán giả đã kỳ vọng, luôn dành sự tin yêu cho tôi và các anh chị em nghệ sĩ.

Diễn viên Xuân Nghị hạnh phúc khi chạm tay tới giải thưởng danh giá sau gần 10 năm gắn bó với nghệ thuật.

Thật đặc biệt khi vai Cao Minh Bách trong “Nhà trọ Balanha” cũng là vai chính đầu tiên trên màn ảnh đã mang về cho Xuân Nghị giải thưởng danh giá. Nhiều khán giả nhận xét, “Cao Minh Bách sinh ra để dành cho Xuân Nghị”, bởi đâu đó họ thấy con người thật, cuộc sống thật của anh trong đó?

Khi nhận lời mời từ đạo diễn Khải Anh, thật sự tôi vừa hào hứng vừa lo lắng. Lý do đơn giản là nếu tham gia phim, tôi sẽ phải từ bỏ nhiều hoạt động ở TP.HCM để bay ra Hà Nội mấy tháng quay cùng đoàn phim. S

au thời gian suy nghĩ, tôi quyết định ra Bắc để hòa mình với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết. Cuối cùng, sự lựa chọn ấy thật sự rất đúng đắn.

Cao Minh Bách sinh ra để dành cho Xuân Nghị ư? Nếu khán giả thấy điều đó là chính xác, thì có lẽ tôi cần phải gửi thêm một lời cảm ơn từ đáy lòng đến đạo diễn Khải Anh.

Bởi, anh không chỉ là một đạo diễn giỏi trong nghề, mà luôn nhiệt tình hỗ trợ và khuyến khích những nghệ sĩ như tôi được bay bổng với với cách diễn khác lạ để tạo ra dấu ấn cho nhân vật.

Còn cuộc sống thật của tôi ngoài đời có nét giống và có nét không giống Bách. Những ai đã xem phim và tiếp xúc với tôi, sẽ có chung cảm nhận rằng, giữa tôi và Bách đều có sự mộc mạc, bắng nhắng và giản đơn…

Sinh ra không “xuất phát từ vạch đích” và chặng đường theo đuổi đam mê nghệ thuật của Xuân Nghị cũng phải đối mặt với rất nhiều chông gai, “bão tố”. Giờ đây, bản thân đã nổi tiếng, và có “chỗ đứng”, nhìn lại chặng đường đã qua anh có điều gì muốn trải lòng?

Đúng là để theo đuổi đam mê, tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn rất khó khăn, thậm chí chán nản tới mức tưởng rằng mình có thể bỏ cuộc. Nhưng, tôi tâm niệm “cứ đi rồi sẽ đến”. Để có một Xuân Nghị dần trưởng thành như hôm nay, tôi biết ơn những nhọc nhằn mình đã nếm trải.

Có một câu nói tôi rất thích đó là “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn’’. Điều tôi quan tâm là chặng đường phía trước mình sẽ đi thế nào, cẩn trọng ra sao, để không phụ lòng các khán giả đã yêu mến.

Một Xuân Nghị biến hóa linh hoạt trên màn ảnh.

Trên chặng đường sự nghiệp của Xuân Nghị luôn có bóng dáng của những người thầy - bậc tiền bối như: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NS Minh Nhí,… Họ chiếm vị trí thế nào trong cuộc đời và sự nghiệp của anh?

Họ là những người anh chị, người thầy của tôi những năm đầu bỡ ngỡ và dại khờ từ cách diễn đến cách ứng xử trong đời sống.

Tôi vẫn nhớ, bản thân từng tự ái khi bị NSND Hồng Vân góp ý thẳng về cách pha trò ngẫu hứng lúc diễn cùng, vô tình khiến cô bị “khó xử” trước khán giả.

Nhưng rất may, tôi kịp nhận ra rằng, chỉ những người yêu quý mình mới mắng mình như thế, nên sau đó tôi đã chủ động nói lời xin lỗi cô Vân. Có thể nói, đó là bài học làm nghề lớn tôi nhận được và luôn ghi nhớ trong bước đường hoạt động nghệ thuật sau này.

"Lên như diều gặp gió"

Người ta vẫn kháo nhau rằng, nghệ sĩ đã bước chân vào showbiz là phải đánh đổi. Bản thân Xuân Nghị chiêm nghiệm điều này ra sao?

Nếu là “đánh đổi” để có vai diễn, để đạt các mục đích khác, thì tôi nghĩ điều này không nhiều. Bởi, có nhiều nghệ sĩ đi lên bằng thực lực, sống bằng sự tự trọng và được đồng nghiệp, công chúng ghi nhận.

Nếu có sự đánh đổi nào đó với họ, thì có lẽ là thời gian cho cuộc sống riêng tư, là thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình không nhiều… Vậy thôi!

Xuân Nghị đang là diễn viên trẻ được lòng khán giả.

Showbiz vốn rất nhiễu nhương, và đầy cám dỗ, nếu không tỉnh táo thì rất dễ trượt dài theo sự nổi tiếng. Xuân Nghị của hiện tại đã trở thành cái tên được “săn đón”. Anh có sợ mình bị cuốn vào vòng xoáy hào nhoáng kia không?

Tôi đã nổi tiếng và trở thành “ngôi sao” được săn đón đến mức ấy rồi ư? Thật ra, tôi chỉ là gương mặt trẻ đang được truyền thông và khán giả biết mặt và quan tâm hơn một chút thôi.

Khi bước chân vào showbiz, tôi hiểu rằng mình đã bước vào một cuộc đua đường dài, nếu không tập trung và vững tay lái, thì rất dễ bị chệch ra khỏi cung đường. Đó là nỗi sợ, nỗi trăn trở của tôi khi làm nghệ thuật. Có được hào quang, nổi tiếng là rất may mắn, hạnh phúc, nhưng biết cách giữ được nó không phải dễ dàng.

Việc mình có về đích nhanh và giữ được phong độ hay không, đôi khi còn tùy thuộc vào sự may mắn nữa. Có thể, mình may mắn không gặp vật cản đường, may mắn có được thiên thời địa lợi nhân hoà để không bị lạc đường. Nhưng, tôi nghĩ điều quan trọng với nghề là hãy cứ tâm huyết hết mình, thì khán giả luôn yêu mến và sẽ không bao giờ quay lưng với bạn.

Người ta đồn rằng, cuộc sống của Xuân Nghị “lên như nhiều gặp gió”, cát-sê “khủng” sau khi nổi tiếng đấy. Thực hư thông tin này thế nào?

Vâng! Đúng là mấy năm nay công việc của tôi khá suôn sẻ, nên bản thân cũng bận bịu và kinh tế cũng tốt hơn. Nhờ đó mà tôi cũng mua được căn nhà trả góp, tính đến nay cũng sắp trả được hết nợ rồi. (Cười)