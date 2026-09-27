Diễn viên Việt từng đi diễn đám tang, múa lửa kiếm tiền nay mở quán nước ở Đồng Nai

Từ những ngày làm đủ nghề để mưu sinh, anh hiện không chỉ đắt show mà còn liên tục mở rộng việc kinh doanh.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt sau khi giành ngôi Quán quân Cười Xuyên Việt năm 2015. Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình như 2 Ngày 1 Đêm, Running Man Vietnam và nhiều gameshow khác, đồng thời xây dựng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ lối nói chuyện hài hước, gần gũi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, gia đình cùng vợ Quỳnh Quỳnh và ba con, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lê Dương Bảo Lâm là nghệ sĩ hoạt ngôn, phủ sóng dày đặc ở gameshow. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành gương mặt đắt show của Vbiz, Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua quãng thời gian mưu sinh đầy chật vật. Nam diễn viên nhiều lần kể rằng anh nhận đủ công việc để có tiền theo đuổi nghệ thuật, trong đó việc đi diễn ở các đám tang là trải nghiệm khiến không ít khán giả bất ngờ. Dù mức cát-xê khi ấy không cao, số tiền kiếm được vẫn đủ giúp anh trang trải cuộc sống và nuôi hy vọng một ngày được đứng trên sân khấu lớn.

Không chỉ vậy, Lê Dương Bảo Lâm còn từng biểu diễn múa lửa tại các sự kiện, làm nhân viên phục vụ, bán hàng và nhiều nghề khác để kiếm thêm thu nhập. Chính những năm tháng bươn chải ấy đã trở thành hành trang giúp anh rèn sự lì lợm và trân trọng thành quả có được sau này.

Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi anh giành ngôi Quán quân Cười Xuyên Việt, mở ra cơ hội xuất hiện dày đặc trên các gameshow, chương trình truyền hình và dần trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu mến.

Nam diễn viên từng đi diễn đám tang, biểu diễn múa lửa và làm đủ nghề để có tiền theo đuổi đam mê. Ảnh: FBNV

Không chỉ trong hoạt động nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Năm 2023, anh cùng vợ khai trương một quán nước tại Long Thành (Đồng Nai). Nhờ sức hút của nam diễn viên cùng những buổi giao lưu với các nghệ sĩ, địa điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành điểm đến của đông đảo khán giả.

Có thời điểm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại quán để giao lưu khiến hàng nghìn người hâm mộ tìm đến. Lượng người tập trung quá đông gây ùn tắc giao thông quanh khu vực, buộc quán phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thu hút đông khách, việc kinh doanh cũng đối mặt với những khó khăn. Lê Dương Bảo Lâm từng thẳng thắn chia sẻ quán rơi vào tình trạng thua lỗ và có thời điểm phải đóng cửa. Nam diễn viên cho biết địa điểm này chủ yếu mở lại vào những dịp có nghệ sĩ đến giao lưu hoặc tổ chức các sự kiện đặc biệt.

Sau khi có chỗ đứng trong showbiz, Lê Dương Bảo Lâm cùng vợ Quỳnh Quỳnh từng mở quán nước ở Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: FBNV