Diễn viên Việt gặp hoả hoạn vì nguyên nhân nhiều người mắc phải, nhìn cảnh hiện trường mà giật mình

Ngay ngày 1/1, diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài chia sẻ hình ảnh gặp sự cố hỏa hoạn ngay tại căn chung cư. Anh tiết lộ lý do bởi vì pin laptop bị hư, phát nổ ngay trong khi sạc. May mắn, nam diễn viên cho biết chỉ bị bỏng nhẹ, ngạt khói một chút và sức khỏe vẫn bình thường.

Diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Tôi bị sự cố hỏa hoạn một chút, vì cục sạc, cháy không lớn, may là chỉ hư hại laptop, điện thoại, bỏng nhẹ một chút, ngạt khói một chút, sức khỏe hiện đã ổn định bình thường. Chúc mừng năm mới, xin lỗi vì đã ảnh hưởng công việc của tập thể, sự cố ngoài ý muốn may mắn là vẫn bình an".

Diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài gặp sự cố hỏa hoạn, bị cháy pin máy tính. Ảnh: FBNV

Anh may mắn chỉ bị ngạt khói, bỏng nhẹ, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài còn nhắn nhủ tới mọi người không nên sạc máy tính ở trên đệm. Khi gặp sự cố này, anh vẫn cố gắng dập lửa rồi mới chạy ra ngoài vì không muốn ảnh hưởng tới người khác.

Phạm Huỳnh Hữu Tài chia sẻ: "Đừng sạc laptop trên nệm, lại còn để gần remote máy lạnh, nghe nổ cái bùm, hoảng thiệt sự. Vẫn tỉnh táo lấy mặt nạ phòng độc, ngắt nguồn điện nhưng chai chữa cháy mini thì thật sự không dùng được mọi người ơi. May là vòi nước đã tự động xả nước mới dập được lửa.

Do hoảng quá nên thay vì bỏ chạy ra ngoài, Tài lại cố gắng dập lửa đến khi thấy vòi nước làm tắt lửa thì mới chạy ra ngoài, vì không muốn lửa cháy lớn ảnh hưởng đến những hộ gia đình khác".

Phạm Huỳnh Hữu Tài khuyên mọi người không nên sạc máy tính ở trên đệm. Ảnh: FBNV

Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Hữu Tài từng là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất, nam diễn viên đã đưa ra quyết định bỏ học để dấn thân vào showbiz, bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình.

Phạm Huỳnh Hữu Tài được đông đảo khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á quân Gương mặt Điện ảnh 2018. Sau cuộc thi, anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó nổi bật là các dự án web-drama phim đam mỹ do Dược sĩ Tiến sản xuất.