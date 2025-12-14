Diễn viên Việt Anh khoe con gái 18 tuổi

Mới đây, NSƯT Việt Anh đăng ảnh con gái Dâu Tây (tên thật là Song Anh) nhân dịp cô bé bước sang tuổi 18. Nam diễn viên gửi lời chúc mừng sinh nhật con. "Hôm nay là ngày con tròn 18, tuổi đẹp nhất cuộc đời, đặc biệt là với một cô gái xinh đẹp như con. Bố chúc mọi điều may mắn nhất sẽ đến bên và ở lại với con. Luôn giữ nụ cười trên môi dù phải đối diện bất kỳ điều gì con gái nhé. Bố luôn bên con khi con cần. Yêu và nhớ Dâu Tây của bố, mãi mãi là như vậy", Việt Anh chia sẻ.

Con gái 18 tuổi của Việt Anh. Ảnh: FBNV.

Con gái đầu của NSƯT Việt Anh diện đầm ren tối màu, trên tay ôm chú mèo. Ở tuổi 18, cô bé được khen ngày càng trưởng thành, ra dáng thiếu nữ.

Được biết, Dâu Tây sinh năm 2007 là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân đầu giữa Việt Anh và BTV Thùy Linh. Năm 26 tuổi, anh kết hôn cùng nữ BTV rồi nhanh chóng có cô con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc sống chung xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cả hai đã quyết định ly hôn chỉ sau 3 năm. Sau khi ly hôn, con còn nhỏ được phân ở với mẹ, bố chu cấp hằng tháng.

Con gái Việt Anh lúc nhỏ.

Sau khi ly hôn vợ đầu, nhiều năm sau, anh kết hôn cùng hotgirl Hương Trần. Cả 2 có một cậu con trai xinh xắn đáng yêu, tuy nhiên, sau đó cả 2 chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau khi đường ai nấy đi với người vợ thứ 2, Việt Anh thừa nhận bản thân đã ứng xử văn minh hơn so với lần đầu. Anh quyết định cùng vợ làm bạn, chung tay nuôi con.

Việt Anh độc thân ở tuổi 44.

Hiện tại, sau 2 lần đổ vỡ, Việt Anh quyết định chỉ sống bình yên và tận tâm với công việc. Khi chia sẻ về hạnh phúc trong tương lai, anh nói không muốn kết hôn. "Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được một người phụ nữ có cùng quan điểm. Họ cũng xác định chỉ yêu, không kết hôn. Giả sử cô ấy chấp nhận, chúng tôi vui vẻ ở bên nhau", nam diễn viên nói.