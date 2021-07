Diễn viên Việt Anh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) cấp cơ sở lần thứ 10 năm 2021.

Diễn viên Việt Anh nhận được 100% phiếu bầu cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Theo kết quả này, 8 nghệ sĩ đạt 100% số phiếu đồng ý, đủ điều kiện để gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lên cấp Bộ, gồm: NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); NSƯT Đỗ Văn Hiền, biên đạo múa, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Tất Ngọc, hoạ sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng, hoạ sĩ thiết kế (tự do); NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu), NSƯT Nguyễn Thanh Tùng, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu) và Nguyễn Lê Văn, đạo diễn (nghỉ hưu).

Có 3 nghệ sĩ không đủ điều kiện để Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND vì không đạt được số phiếu bầu, gồm: NSƯT Nguyễn Thị Minh Nhan; NSƯT Nguyễn Đình Thuận, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu) và NSƯT Lê Thị Bạch Vân, diễn viên ca, chỉ đạo nghệ thuật (nghỉ hưu).

Nam diễn viên thành công với nhiều vai diễn trong các phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam như Chạy án, Sinh tử, Người phán xử, Hồ sơ cá sấu... và mới nhất là Hướng dương ngược nắng

Có 10 nghệ sĩ đủ điều kiện để Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT gồm: Nguyễn Lê Việt Anh, diễn viên, cộng tác viên Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC); Đỗ Thị Cử, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Kim Khánh, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); Lê Thị Dung, diễn viên sân khấu điện ảnh (tự do), Phạm Anh Dũng, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu), Lê Anh Dũng, nhạc sĩ, Hội Điện ảnh chi hội Đài Truyền hình, Nguyễn Văn Hải, diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật kiêm giám đốc sản xuất sân khấu Lệ Ngọc, Quách Thị Lan Phương, diễn viên (tự do) và Nguyễn Đình Tư, diễn viên Đoàn Cải lương Hoa Mai (Hà Tây cũ).

Có hai trường hợp không đủ số phiếu để đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT: Hà Đình Huy, nhạc công, Hội nhạc sĩ Việt Nam và Trịnh Trà My, diễn viên xiếc tự do.

2021 là năm đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn mới trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Theo quy định cũ, khi xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, phải 90% tổng số thành viên đồng ý mới được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn. Trong khi đó với quy định mới, các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến là đủ.

Dự kiến, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 vào cuối tháng 12-2021.