Diễn viên vay NSND Xuân Bắc 50 triệu khởi nghiệp giờ là "ông trùm VTV", bán bánh canh khắp Hà Nội

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, nam nghệ sĩ từng có thời gian gặp nhiều khó khăn.

"Ông trùm" quen mặt của màn ảnh Việt

NSƯT Vĩnh Xương là một trong những gương mặt kỳ cựu của màn ảnh phía Bắc. Những năm đầu sự nghiệp, nghệ sĩ Vĩnh Xương thường được giao các dạng vai hiền lành, có phần chất phác. Một số bộ phim tạo nên độ nhận diện của nam diễn viên: Họa Mi Về Tổ, Những Người Bạn Học, Bức Đại Tự, Hà Nội 12 Ngày Đêm, Vào Nam ra Bắc, U Tôi…

Tuy nhiên, hình ảnh của nam diễn viên trên màn ảnh những năm gần đây lại thay đổi đáng kể. NS Vĩnh Xương liên tục xuất hiện trong những vai diễn có quyền lực, lạnh lùng và nhiều mưu tính. Đặc biệt, nhân vật Đinh Hoàng Đức trong Đấu Trí là một dấu mốc quan trọng, giúp nam nghệ sĩ tạo ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình. Vai diễn này cũng mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2023.

Hình tượng "ông trùm lật mặt" trong phim Đấu Trí của nghệ sĩ Vĩnh Xương

Sau Đấu Trí, Vĩnh Xương tiếp tục gây chú ý với vai Quân "già" trong Độc Đạo. Hình ảnh một ông trùm lạnh lùng, từng trải, phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh là những toan tính khó đoán dần trở thành "thương hiệu" mới của nam diễn viên.

Từ đó, Vĩnh Xương được khán giả nhớ đến với hình tượng những người đàn ông quyền lực, có tiền bạc, địa vị hoặc đứng sau những đường dây phức tạp. Trên màn ảnh, anh có thể là ông chủ, doanh nhân hay ông trùm khiến người khác dè chừng.

Vai Quân "già" trong Độc Đạo giúp nghệ sĩ Vĩnh Xương tạo dựng hình tượng "ông trùm VTV"

Từng phải vay NSND Xuân Bắc 50 triệu đồng để khởi nghiệp

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình, diễn viên Vĩnh Xương từng có thời gian dài làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Khi giữ vị trí Đoàn trưởng, mức lương của anh khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng.

Với một nghệ sĩ đã có gia đình và hai con trai sinh đôi, khoản thu nhập này dần trở thành áp lực. Diễn viên Vĩnh Xương đứng trước bài toán phải tìm một hướng đi khác để có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Cuối cùng, anh quyết định rời Nhà hát và chuyển sang kinh doanh ăn uống cùng người bạn thân là diễn viên Anh Tuấn.

Nhưng bắt đầu một công việc hoàn toàn mới không phải chuyện dễ dàng. Không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, diễn viên Vĩnh Xương phải tự mình học từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, chuẩn bị món ăn cho đến vận hành quán.

NS Vĩnh Xương tập trung kinh doanh để có kinh tế ổn định chăm lo cho gia đình

Thời điểm khởi nghiệp, nam diễn viên còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn trong nghề. Đáng chú ý, NSND Xuân Bắc đã cho Vĩnh Xương vay 50 triệu đồng để có thêm vốn bắt đầu công việc kinh doanh.

"Khi biết tôi không có vốn kinh doanh, NSND Xuân Bắc đã cho tôi vay 50 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, Xuân Bắc còn dặn: "Nếu cần nữa, anh cứ bảo em nhé!". Tôi luôn biết ơn ân tình Xuân Bắc dành cho mình. Không có số tiền đó, sao tôi mở được quán ăn", diễn viên Vĩnh Xương từng bộc bạch.

Thương hiệu mà Vĩnh Xương cùng Anh Tuấn gây dựng là Bánh Canh Ghẹ 69. Sau những ngày đầu chật vật, mô hình này dần có chỗ đứng tại Hà Nội. NSƯT Vĩnh Xương không chỉ đứng phía sau quản lý mà nhiều lần xuất hiện tại quán, tự tay phục vụ khách.

Hơn 10 năm duy trì, Bánh Canh Ghẹ 69 từng bước mở rộng với 3 chi nhánh tại Hà Nội. Thương hiệu còn mở rộng sang các tỉnh thành khác. Mới đây, diễn viên Vĩnh Xương tiếp tục xuất hiện tại một cơ sở mới ở Hạ Long. Hình ảnh nam diễn viên U60 trực tiếp đứng quán, phục vụ thực khách khiến nhiều người thích thú.

NS Vĩnh Xương và NS Anh Tuấn kinh doanh quán ăn ngày càng thành công

Khi công việc kinh doanh dần đi vào ổn định, nghệ sĩ Vĩnh Xương cũng có thêm điều kiện để trở lại tập trung cho niềm đam mê nghệ thuật. Nam nghệ sĩ vẫn đều đặn nhận lời đóng phim, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và đầu tư vào từng vai diễn.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Vĩnh Xương không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như thời trẻ nhưng mỗi lần trở lại màn ảnh, anh thường tạo được dấu ấn riêng. Nam nghệ sĩ liên tục thử sức với những nhân vật có tính cách phức tạp, đặc biệt là tuyến vai quyền lực, phản diện hoặc những người đàn ông nhiều trải nghiệm.

Với nghệ sĩ Vĩnh Xương, kinh doanh có thể mang đến nguồn thu nhập ổn định, nhưng diễn xuất vẫn là tình yêu lớn. Sau nhiều năm vừa làm nghệ thuật vừa bươn chải kinh doanh, nam nghệ sĩ hiện có thể cân bằng cả hai công việc, tiếp tục đứng sau quầy bánh canh khi cần và trở lại phim trường mỗi khi có vai diễn phù hợp.

NS Vĩnh Xương vừa kinh doanh vừa tiếp tục đam mê nghệ thuật

Ảnh: FBNV