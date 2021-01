Diễn Viên Trúc Mai: nghề diễn của tôi đã ngấm sâu vào máu

Với nhiều sản phẩm trong tương lai, cô gái nhỏ chia sẻ: "Nghề diễn dường như đã ngấm vào máu, chỉ cần cống hiến hết mình rồi khán giả sẽ công nhận bạn."

Nghề diễn - Cái duyên của cô gái trẻ đầy đam mê

Chắc hẳn, nếu bạn là fan của những bộ phim Việt Nam thì cái tên Đào Thanh Mai sẽ không còn xa lạ. Đây là gương mặt được khá nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim như "Tháng 13" của đạo diễn Vũ Hoài Sơn hay "Đợi đến ngày tết"của đạo diễn Nhuệ Giang cùng vô số những tác phẩm tên tuổi khác.

Để nói về cô diễn trẻ đầy tiềm năng, nhiều người vẫn nhớ đến hình bóng năm đầy nội lực với đam mê diễn xuất cháy bỏng. Ngay từ thuở nhỏ, cô gái nhỏ đã có niềm khao khát mãnh liệt sẽ trở thành một diễn viên truyền hình, được cháy hết mình trong từng vai diễn. Bởi vậy nên khi xác định hướng đi cho tương lai, cô không ngại ngần mà quyết định theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Sau những năm tháng đào tạo trên giảng đường, cô tốt nghiệp khóa K25 vào tháng 9 năm 2009, cô nhanh chóng đầu quân về Nhà hát công an và được tuyển thẳng vào biên chế chính thức ngay sau đó. Kết quả này là sự nỗ lực từ ngay những ngày đầu bén duyên đến với nghề diễn. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, cô đã không ngừng trau dồi kinh nghiệm, tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng diễn thông qua các bộ phim truyền hình như Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Đi Qua bóng tối, Người đàn bà thứ 2 hay một loạt các phim tết đặc sắc trên sóng truyền hình.

Nét duyên với nghề đã đưa Trúc Mai đến gần hơn với công chúng, và cô liên tiếp được mời tham gia đóng phim. Ở thời điểm này, cô dường như phủ sóng trên khắp tất cả các sóng truyền hình ở nhiều bộ phim. Với việc hợp tác với nhiều đạo diễn, bạn diễn tên tuổi cùng kinh nghiệm diễn phong phú, cái tên Trúc Mai như diều gặp gió. Có thể nói thời gian đó, tần suất có mặt trong các bộ phim của Trúc Mai gần như là rất dày đặc. Và cô luôn được cho vào danh sách đề cử những diễn viên sáng giá của phim Việt.

Sóng gió đưa cô đi xa nghề diễn

Sau những thành công đạt được, ai cũng nghĩ rằng Trúc Mai sẽ luôn thăng tiến trong con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ít ai ngờ tới, một vài biến cố đã khiến cô phải rời xa ánh đèn sân khấu. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, cô tạm thời ko tham gia hoạt động nghệ thuật do lý do hoàn cảnh gia đình có biến động. Ở thời điểm này, diễn Viên Trúc Mai dần không còn xuất hiện nhiều trên các thước phim, cô chuyển về làm nghiệp vụ công an tại công an Tỉnh Hải Dương.

Thời gian đó, cuộc sống của cô cũng gọi là ổn định khi thường xuyên bên gia đình, có sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, đau đáu trong cô vẫn là ước mơ được sống đúng với đam mê của mình. Có thể nói ngọn lửa đam mê diễn xuất trong cô chưa bao giờ vụt tắt mà vẫn luôn âm ỉ cháy mỗi ngày.

Trở lại với ánh đèn sân khấu để sống với chính mình

Không chỉ dừng lại sau những thành công hay sự ổn định mà mình đang có, cô gái trẻ với sự ủng hộ hết mình của chồng và gia đình đã bắt đầu quay lại với nghề diễn. Vào tháng 5 năm 2020 vừa qua, cô đã đánh dấu bước đi quan trọng của cuộc đời mình khi quyết định chính thức quay trở lại Nhà hát Công an nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu.

Như một cơ duyên vẫn còn trước đó, cô nhanh chóng tìm được chính mình với những vai diễn tại Nhà hát Công an nhân dân. Không chỉ vậy, dù mới quay lại song cô đã nhận được không ít lời mời bởi chính thực sự, những kinh nghiệm diễn có được trước đó. Điển hình, mới đây, Trúc Mai có tham gia bộ phim "Hẹn em ngày nắng" của đạo diễn Bùi Quốc Việt và sắp phát sóng trong thời gian tới.

Đặc biệt, vào tháng 7/2020 vừa qua, Trúc Mai đã có cơ hội tham gia liên hoan sân khấu nghệ thuật toàn quốc và tại đây, cô đã được thể hiện tài năng của mình một cách hoàn hảo. Đến với giải toàn quốc này, cô đem đến cho khán giả cái nhìn về hình tượng Người chiến sỹ Công an nhân dân vô cùng chân thực. Thông qua vai diễn, Trúc Mai đã đoạt Huy chương bạc cá nhân với vai Ngọc và Huy chương vàng toàn đoàn của vở "Vẫn Sống " đạo diễn ND Lê Hùng dàn dựng.

Có thể nói, được sống đúng với nghề diễn là cách giúp cô hạnh phúc nhất. Trong buổi phỏng vấn, cô cũng đã chia sẻ: "Dường như nghề đã ngấm sâu vào máu, dù đã từng có cơ hội đổi nghề với cuộc sống ổn định hơn, song tôi vẫn chọn diễn để được là sống với đam mê của mình".