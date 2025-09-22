Diễn viên Phương Oanh lập vi bằng

Mới đây, diễn viên Phương Oanh - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đã có động thái cứng rắn khi lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng fanpage giả mạo, sử dụng hình ảnh của cô cho mục đích thương mại. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khẳng định bản thân không hề kinh doanh các sản phẩm như quần gel bụng hay lập fanpage dành cho việc quảng cáo như một số tài khoản đăng tải.

Theo đó, nhiều fanpage đã lấy ảnh của Phương Oanh để quảng cáo sai sự thật, khiến khán giả hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng. Nữ diễn viên cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý việc để bảo vệ danh dự và uy tín cá nhân. Phương Oanh nhấn mạnh: "Hiện tại có một số fanpage giả mạo, gian lận – sử dụng hình ảnh trái phép của Phương Oanh nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm Pháp luật và lừa dối khách hàng. Oanh cùng đội ngũ đang phối hợp với Facebook để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Oanh viết thông báo này để cảnh báo và bảo vệ mọi người, tránh bị lợi dụng lòng tin tưởng, mua phải hàng nhái, kém chất lượng".

Động thái kiên quyết này nhận được sự ủng hộ lớn từ phía cộng đồng mạng, bởi tình trạng mạo danh nghệ sĩ nhằm trục lợi vốn không phải chuyện hiếm. Trước Phương Oanh, nhiều sao Việt cũng từng phải lên tiếng vì hình ảnh, tên tuổi bị sử dụng trái phép để quảng cáo sản phẩm, thậm chí liên quan đến hàng nhái, hàng trôi nổi.

Phương Oanh bức xúc, lập vi bằng vì hình ảnh cá nhân bị mạo danh vào mục đích thương mại

Phương Oanh sinh năm 1989, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Quỳnh búp bê và đặc biệt là Hương vị tình thân đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Phương Oanh từng được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng phim giờ vàng".

Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình, nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cuộc hôn nhân của cả hai từng gây nhiều tranh luận, song hiện tại, Phương Oanh dường như chọn cách kín tiếng hơn, ít xuất hiện trong các dự án phim ảnh để tập trung cho gia đình và những định hướng mới trong sự nghiệp.