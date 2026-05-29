HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn viên phim 'Tây du ký' An Vân Vũ qua đời

Ngọc Thanh/VTC News
|

Diễn viên gạo cội An Vân Vũ, người từng đóng Phúc Tinh trong phim "Tây du ký" qua đời ở tuổi 78.

Theo Sina , diễn viên An Vân Vũ từng góp mặt trong Tây du ký qua đời vào tối 28/5 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi. Theo truyền thông Hoa ngữ, tang lễ của An Vân Vũ được thực hiện giản dị, kín đáo theo di nguyện của ông.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp, đồng thời nhắc lại vai trò của An Vân Vũ trong lĩnh vực kinh kịch và trong đoàn làm phim Tây du ký. Ông cho biết sự ra đi của nam nghệ sĩ là mất mát đối với dòng nghệ thuật kinh kịch phái Mã Liên Lương.

Cùng với lời tiễn biệt, ông đăng lại hình ảnh từng đến thăm An Vân Vũ tại Bắc Kinh vào tháng 3/2025. Bức ảnh hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau, nở nụ cười hiền hậu, nay trở thành khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động.

"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ lại hình ảnh bên An Vân Vũ.

An Vân Vũ sinh năm 1948 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông là nghệ sĩ nam của kinh kịch, gắn bó lâu năm với sân khấu truyền thống và thuộc thế hệ kế thừa dòng nghệ thuật phái Mã Liên Lương.

Với công chúng đại chúng, tên tuổi An Vân Vũ được nhớ đến nhiều nhất nhờ Tây du ký do CCTV sản xuất. Dù chỉ xuất hiện với vai khách mời, hình ảnh nhân vật Phúc Tinh do ông thể hiện vẫn để lại dấu ấn nhờ tạo hình hiền hòa, mang nét trang nhã đặc trưng của các vai diễn thần tiên trong phim.

Nhân vật Phúc Tinh do An Vân Vũ thủ vai trong "Tây du ký".

Sau thành công của phim, An Vân Vũ không theo đuổi diễn xuất mà tập trung cho sự nghiệp sân khấu. Trong quãng đời làm nghề của mình, ông để lại dấu ấn qua nhiều vở diễn như Tứ lang thăm mẹ, Ô Long viện, Chiến Trường Sa. Những vai diễn này cho thấy phong cách biểu diễn điềm đạm, chắc nghề và giàu chiều sâu.

Ngoài hoạt động sân khấu, An Vân Vũ còn được biết đến với việc giảng dạy kinh kịch trong nhiều năm, đào tạo một số học trò theo con đường nghệ thuật truyền thống. Một số học trò của ông từng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật tại Trung Quốc.

Trước khi qua đời, ông vẫn quan tâm đến nghệ thuật dù phải chiến đấu với bệnh tật. Tháng 3 vừa qua, nam nghệ sĩ còn tham dự hoạt động sân khấu. Lúc này, sức khỏe của ông vẫn còn khá tốt, tinh thần minh mẫn.

Thông tin ông qua đời cũng khiến khán giả một lần nữa nhìn lại hành trình suốt 4 thập kỷ của Tây du ký. Nhiều nghệ sĩ từng góp mặt trong bộ phim đã lần lượt rời xa cõi tạm, để lại cảm giác tiếc nuối cho những ai yêu mến tác phẩm này.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại