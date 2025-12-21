Diễn viên phim giờ vàng và vợ MC VTV chào đón con đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Đức Hiếu là gương mặt quen thuộc với khán giả, từng góp mặt trong các bộ phim như Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Hồ sơ cá sấu... và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh. Ngoài đời thực, anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là MC Thùy Linh.

Tối 20/12, nam diễn viên sinh năm 1992 thông báo tin vui MC Thùy Linh đã sinh con đầu lòng trên trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi. Đức Hiếu cho biết nhóc tỳ là con gái, có tên gọi là Lisu. Sau 4 năm kết hôn, cả hai hạnh phúc chào đón thêm thành viên mới.

"Chúc mừng bạn vợ vượt cạn thành công. Tròn 6 năm bên nhau, 4 năm mong em bé và kết quả ạ. Bé gái Lisu 3,1 kg sinh 6 giờ 36", anh viết. Dưới bài đăng, đông đảo sao Việt là diễn viên Hồng Diễm, Anh Đào, Thúy Hà, Hoa hậu Ngọc Hân... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Diễn viên Đức Hiếu và bà xã chào đón con đầu lòng sau 4 năm kết hôn. Ảnh: FBNV

Đức Hiếu và MC Thùy Linh tổ chức đám cưới vào cuối năm 2021. Ảnh: FBNV

Diễn viên Đức Hiếu có dịp gặp gỡ MC Thùy Linh khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Nam diễn viên thừa nhận anh “phải lòng” nữ MC xinh đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong buổi tiệc liên hoan của đoàn phim, Đức Hiếu chủ động bắt chuyện bằng… một cốc bia làm quen. Dù biết Thùy Linh lớn tuổi hơn mình, anh vẫn không nản lòng và bắt đầu hành trình chinh phục bằng việc đưa cô về sau buổi tiệc.

MC Thùy Linh sinh năm 1987, được nhiều khán giả yêu mến qua các chương trình như Bài Hát Yêu Thích, Muôn Màu Showbiz, Giai Điệu Kết Nối... Khi tham gia một chương trình, MC Thùy Linh đã tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với chồng kém 5 tuổi. Cô cho biết vì cả hai cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên có sự cảm thông, tin tưởng đối phương.

Xuất thân từ sân khấu kịch, Phùng Đức Hiếu không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Ảnh: FBNV

Diễn viên Đức Hiếu gặp gỡ MC Thùy Linh khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, MC Thùy Linh nhận được sự quan tâm yêu thương từ gia đình chồng. Cô từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Quan điểm của Linh trong tình yêu hơi cổ hủ. Tôi luôn nghĩ mình phải đi tuần tự các giai đoạn từ bạn bè, chuyển sang thích rồi yêu. Các giai đoạn phải kéo dài từ vài tháng hoặc hơn một năm trở lên. Đức Hiếu là người phá vỡ kỷ lục vì thời gian cưa cẩm rất nhanh".