Diễn viên nổi tiếng Vbiz vướng nghi vấn đang có tin vui với đàn em kém 5 tuổi, bị soi loạt hint bầu bí ở ảnh mới nhất!

Mối quan hệ của cặp chị - em này là chủ đề được khán giả quan tâm từ năm 2022.

Mới đây, Khả Như chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của Huỳnh Phương, thu hút sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên gửi lời chúc: "Thương chúc Phương tuổi mới rực rỡ thêm nhiều may mắn, bình an và thật hạnh phúc nha!". Cô đồng thời cảm ơn bạn bè đã có mặt trong buổi tiệc.

Qua những hình ảnh được đăng tải, Khả Như và Huỳnh Phương mặc trang phục cùng tông, xuất hiện bên nhau khi chụp hình chung với bạn bè. Cả hai thoải mái tạo dáng, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày đặc biệt.

Khả Như mặc trang phục cùng tông xuất hiện bên Huỳnh Phương. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều khiến một bộ phận cư dân mạng chú ý lại là trang phục của Khả Như. Thay vì những thiết kế ôm dáng thường được nữ diễn viên lựa chọn khi dự sự kiện, lần này cô diện chiếc váy trắng bồng bềnh, nhiều tầng, có phom rộng che phần eo. Khả Như còn kết hợp trang phục với đôi giày đế thấp. Từ những chi tiết này, một số tài khoản mạng xã hội bắt đầu đặt nghi vấn nữ diễn viên đang có tin vui với Huỳnh Phương.

Trong phần bình luận dưới hình ảnh được chia sẻ, một cư dân mạng viết: "Nhìn đồ với giày là biết bà bầu lun á". Ý kiến này nhanh chóng trở thành chi tiết khiến nhiều người chú ý đến diện mạo của nữ diễn viên.

Cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào trang phục của Khả Như. Ảnh: FBNV

Cô mặc chiếc váy rộng, thiết kế bồng bềnh che vóc dáng và đi giày bệt. Ảnh: FBNV

Đáng nói, đây không phải lần đầu Khả Như vướng nghi vấn có con đầu lòng. Vào cuối tháng 10/2026, Khả Như cũng từng vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện trong chuyến du lịch cùng vợ chồng Thu Trang –\- Tiến Luật.

Trong một số hình ảnh và đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên khiến cư dân mạng chú ý khi diện trang phục rộng rãi, trong khi phần vòng hai ở một vài góc quay trông khác với thường ngày. Từ đó, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu Khả Như và Huỳnh Phương có đang chuẩn bị đón tin vui.

Vào cuối tháng 10/2026, Khả Như cũng từng vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện trong chuyến du lịch cùng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Nữ diễn viên thường xuyên mặc trang phục rộng rãi, che vòng 2 trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Khả Như và Huỳnh Phương cũng là chủ đề được khán giả quan tâm trong thời gian dài. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022 khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè và có nhiều tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Dù liên tục được khán giả "đẩy thuyền", Khả Như và Huỳnh Phương vẫn khá kín tiếng, không trực tiếp chia sẻ nhiều về đời sống tình cảm.

Đến ngày 8/3/2026, Huỳnh Phương bất ngờ đăng tải video tổng hợp những khoảnh khắc bên Khả Như, kèm dòng chú thích: "Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả". Cách nam diễn viên trực tiếp gọi Khả Như là "người yêu" được nhiều khán giả xem như động thái công khai tình cảm sau nhiều năm úp mở. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau, cùng tham gia các sự kiện và xuất hiện trong những chuyến đi với bạn bè.

Mối quan hệ giữa Khả Như và Huỳnh Phương cũng là chủ đề được khán giả quan tâm từ năm 2022. Ảnh: FBNV

Khả Như sinh năm 1987, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và điện ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ và nhiều chương trình giải trí. Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992, kém nữ diễn viên 5 tuổi, nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm hài FAPtv trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Sự chênh lệch tuổi tác cùng những màn tương tác hài hước khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự chú ý.