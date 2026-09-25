Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội

Ở tuổi lên 6, Koka Bình Nguyên đã có những trải nghiệm khá phong phú với nghệ thuật từ phim truyền hình đến sân khấu và thời trang.

Tối 24/9, diễn viên nhí Koka Bình Nguyên góp mặt trong chương trình "Lễ hội Trăng Rằm" tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, biểu diễn tiết mục "Thân sinh phụ mẫu". Không chỉ tham gia biểu diễn, Koka Bình Nguyên còn đảm nhận vai trò dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội trong phần mở màn tạo điểm nhấn cho chương trình.

Sinh năm 2020, Koka Bình Nguyên được khán giả biết đến qua những vai diễn khi còn nhỏ. Cậu bé đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như "Không giới hạn", "Ngược đường ngược nắng", "Báu vật của cha", "Sao kim bắn tim Sao Hỏa", "Mình yêu nhau bình yên thôi" và "Dịu dàng màu nắng".

Koka Bình Nguyên dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội trong phần mở màn.

Koka Bình Nguyên trên sân khấu "Lễ hội Trăng Rằm".

Gần đây, Koka tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên VTV3, đảm nhận vai bé Sữa. Song song với hoạt động diễn xuất, cậu bé cũng tham gia các chương trình nghệ thuật và thời trang với sự hỗ trợ, định hướng của công ty truyền thông An An. Những hoạt động này giúp Koka có thêm cơ hội làm quen với sân khấu, máy quay và nhiều hình thức biểu diễn khác nhau.

Ở Koka, sự tự nhiên trước ống kính là một trong những điểm tạo dấu ấn. Cậu bé có khả năng thể hiện biểu cảm linh hoạt, ghi nhớ lời thoại và tương tác với bạn diễn. Với mỗi vai diễn, Koka được làm quen thêm với một nhân vật và một không gian diễn xuất khác nhau, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước máy quay.

6 tuổi Koka Bình Nguyên có nhiều trải nghiệm thú vị với nghệ thuật.

Không chỉ đóng phim, Koka Bình Nguyên còn tham gia các chương trình thời trang và nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Cậu bé từng xuất hiện tại một số sân khấu thời trang quốc tế như Thailand International Fashion Week, Taipei International Fashion Week và Asia Open Runway Seoul 2026.

Có những chương trình, Koka đảm nhận vị trí người mẫu mở màn. Việc đứng trước đông người ở độ tuổi còn nhỏ giúp cậu bé tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn, làm quen với không khí sân khấu và rèn sự tự tin khi xuất hiện trước khán giả.

Ngoài diễn xuất và trình diễn thời trang, Koka còn có năng khiếu ca hát, nhảy, múa và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Cậu bé từng đạt giải tiếng Anh cấp trường khi mới 3 tuổi. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để Koka thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Koka Bình Nguyên thể hiện đa năng ở nhiều linh vực như diễn xuất, thời trang, ca hát...

Việc tham gia nhiều môi trường biểu diễn cũng giúp Koka sớm làm quen với những yêu cầu khác nhau của từng sân khấu. Nếu phim ảnh đòi hỏi khả năng nhập vai và phối hợp với bạn diễn, sân khấu lại cần sự chủ động, khả năng ghi nhớ vị trí và làm chủ không gian biểu diễn.

Dù đã xuất hiện ở nhiều sân khấu và phim truyền hình, Koka vẫn còn ở tuổi bắt đầu khám phá những khả năng của mình. Mỗi chương trình, mỗi vai diễn là một trải nghiệm để cậu bé học cách làm việc, biểu diễn và thể hiện bản thân trước công chúng.