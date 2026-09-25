HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội

Gia Linh (ảnh NVCC)
|

Ở tuổi lên 6, Koka Bình Nguyên đã có những trải nghiệm khá phong phú với nghệ thuật từ phim truyền hình đến sân khấu và thời trang.

Tối 24/9, diễn viên nhí Koka Bình Nguyên góp mặt trong chương trình "Lễ hội Trăng Rằm" tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, biểu diễn tiết mục "Thân sinh phụ mẫu". Không chỉ tham gia biểu diễn, Koka Bình Nguyên còn đảm nhận vai trò dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội trong phần mở màn tạo điểm nhấn cho chương trình.

Sinh năm 2020, Koka Bình Nguyên được khán giả biết đến qua những vai diễn khi còn nhỏ. Cậu bé đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như "Không giới hạn", "Ngược đường ngược nắng", "Báu vật của cha", "Sao kim bắn tim Sao Hỏa", "Mình yêu nhau bình yên thôi" và "Dịu dàng màu nắng".

Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 1.

Koka Bình Nguyên dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội trong phần mở màn.

Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 2.

Koka Bình Nguyên trên sân khấu "Lễ hội Trăng Rằm".

Gần đây, Koka tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên VTV3, đảm nhận vai bé Sữa. Song song với hoạt động diễn xuất, cậu bé cũng tham gia các chương trình nghệ thuật và thời trang với sự hỗ trợ, định hướng của công ty truyền thông An An. Những hoạt động này giúp Koka có thêm cơ hội làm quen với sân khấu, máy quay và nhiều hình thức biểu diễn khác nhau.

Ở Koka, sự tự nhiên trước ống kính là một trong những điểm tạo dấu ấn. Cậu bé có khả năng thể hiện biểu cảm linh hoạt, ghi nhớ lời thoại và tương tác với bạn diễn. Với mỗi vai diễn, Koka được làm quen thêm với một nhân vật và một không gian diễn xuất khác nhau, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước máy quay.

Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 3.
Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 4.

6 tuổi Koka Bình Nguyên có nhiều trải nghiệm thú vị với nghệ thuật.

Không chỉ đóng phim, Koka Bình Nguyên còn tham gia các chương trình thời trang và nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Cậu bé từng xuất hiện tại một số sân khấu thời trang quốc tế như Thailand International Fashion Week, Taipei International Fashion Week và Asia Open Runway Seoul 2026.

Có những chương trình, Koka đảm nhận vị trí người mẫu mở màn. Việc đứng trước đông người ở độ tuổi còn nhỏ giúp cậu bé tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn, làm quen với không khí sân khấu và rèn sự tự tin khi xuất hiện trước khán giả.

Ngoài diễn xuất và trình diễn thời trang, Koka còn có năng khiếu ca hát, nhảy, múa và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Cậu bé từng đạt giải tiếng Anh cấp trường khi mới 3 tuổi. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để Koka thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 5.
Diễn viên nhí 6 tuổi Koka Bình Nguyên gây chú ý tại Lễ hội Trăng Rằm, dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội - Ảnh 6.

Koka Bình Nguyên thể hiện đa năng ở nhiều linh vực như diễn xuất, thời trang, ca hát...

Việc tham gia nhiều môi trường biểu diễn cũng giúp Koka sớm làm quen với những yêu cầu khác nhau của từng sân khấu. Nếu phim ảnh đòi hỏi khả năng nhập vai và phối hợp với bạn diễn, sân khấu lại cần sự chủ động, khả năng ghi nhớ vị trí và làm chủ không gian biểu diễn.

Dù đã xuất hiện ở nhiều sân khấu và phim truyền hình, Koka vẫn còn ở tuổi bắt đầu khám phá những khả năng của mình. Mỗi chương trình, mỗi vai diễn là một trải nghiệm để cậu bé học cách làm việc, biểu diễn và thể hiện bản thân trước công chúng.

Diễn viên Lệ Hằng chia sẻ quá khứ sai lầm, vợ "người kia" tìm đến tận trường, U55 có việc mới
Tags

Bình Nguyên

lễ hội trăng rằm

diễn viên nhí

sao Việt

Koka Bình Nguyên

Koka

chị Hằng

chú cuội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

00:49
Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

01:38
Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

00:39
Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại