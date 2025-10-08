Diễn viên Nguyệt Ánh lên tiếng thông tin ly hôn chồng Ấn Độ

Nguyệt Ánh là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua loạt phim như Cổng mặt trời, Miền đất phúc… Gắn bó hơn 20 năm với màn ảnh, cô được yêu mến nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng và đời tư ít thị phi. Sau khi kết hôn với chồng người Ấn Độ, Nguyệt Ánh chọn cuộc sống lặng lẽ, ít xuất hiện tại các sự kiện và gần như rất hiếm khi nhắc đến ông xã trên mạng xã hội. Chính vì vậy, có thời gian xuất hiện tin đồn vợ chồng cô rạn nứt, âm thầm ly hôn.

Mới đây nhất, Nguyệt Ánh xuất hiện trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim và chính thức có những chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Liên quan đến những nghi vấn rầm rộ trên MXH suốt thời gian qua, Nguyệt Ánh phản hồi: "Trên mạng có một số thông tin nói vợ chồng Nguyệt Ánh này kia. Rồi chồng tôi ghen tuông nhưng tôi không hiểu thông tin đó từ đâu, không hiểu sao lại bị nói như vậy".

Nguyệt Ánh cho biết cô và chồng Ấn Độ vẫn đồng hành, san sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Nữ diễn viên khẳng định hôn nhân của cô không "sóng gió" như những lời đồn thổi. Nguyệt Ánh cho hay: "Hôn nhân không có sóng gió gì hết. Tôi rất tin tưởng bạn ấy và bạn ấy cũng rất tin tưởng tôi, không có bất kỳ lăn tăn gì hết. Khi có dự án, bạn ấy sẽ hỏi dự án như thế nào, tham gia với ai, chỉ vậy thôi. Trong thời gian đó, bạn ấy sẽ làm việc nhà, chăm sóc con.... nói chung là hỗ trợ rất nhiều để tôi yên tâm.

Tôi là người thẳng tính, bạn ấy làm gì tôi không thích thì tôi sẽ nói ra và ngược lại, để lần sau không làm như vậy nữa. Hôn nhân là cuộc sống của 2 người dưng nước lã ở lại với nhau, nên yên bình hay không sẽ phụ thuộc vào sự tin tưởng, chân thành tuyệt đối 100% với nhau. Còn nếu có bất kì sự lăn tăn, dò xét nào thì nên chấm dứt, không tin tưởng sẽ khó đồng hành và chia sẻ với nhau".

Nguyệt Ánh là gương mặt diễn viên truyền hình được khán giả phía Nam rất yêu thích. Cô xuất hiện trong loạt phim ăn khách như: Cổng Mặt Trời, Dốc Tình, Dòng Sông Huynh Đệ, Gia Đình Phép Thuật, Hàn Mặc Tử... Tuy nhiên, ngay thời điểm sự nghiệp đang có nhiều khởi sắc, thăng hoa thì Nguyệt Ánh gây bất ngờ khi thông báo kết hôn. Đám cưới của cô và chồng người Ấn Độ diễn ra vào năm 2017.

Chồng Nguyệt Ánh là Kilaparthy Eswar Rao - một giáo viên Yoga người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam. Thời điểm tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã yêu đương và tìm hiểu nhau được 1 năm. Sau đám cưới, Nguyệt Ánh ít xuất hiện trong làng giải trí để lui về hậu trường làm mẹ hiền vợ đảm. Lúc đầu, cả hai cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp, ăn uống và sinh hoạt cá nhân, tuy nhiên sau đó đã cùng nhau ngồi lại để giải quyết.

Nguyệt Ánh kết hôn với chồng Ấn Độ khi sự nghiệp đang trên đà phát triển

Đến tháng 8/2018, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chào đón cậu con trai đầu lòng. Bé thừa hưởng đôi mắt tròn của bố mẹ, vẻ ngoài cực khôi ngô, đáng yêu. Ít ai biết được, Nguyệt Ánh từng gặp khó khăn lớn lúc mang thai nhóc tỳ. Nữ diễn viên tiết lộ cô từng bị xuất huyết đỏ trong một chuyến công tác phải di chuyển trên xe địa hình. Nguyệt Ánh phải nghỉ ngơi và tạm dừng mọi kế hoạch làm việc để dưỡng thai. Sau khi sinh nở, Nguyệt Ánh rơi vào giai đoạn trầm cảm mỗi khi con bệnh hay quấy khóc.

Thời gian đầu, ông xã của Nguyệt Ánh cũng hay lộ diện trên trang cá nhân của cô vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, tầm 2-3 năm nay, Kilaparthy Eswar Rao vắng bóng hoàn toàn, Nguyệt Ánh cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Vài năm gần đây, Nguyệt Ánh rất kín tiếng, ít khi nhắc đến chồng

Hiện tại, Nguyệt Ánh chỉ tham gia hoạt động showbiz "nhỏ giọt", hầu hết thời gian dành để nuôi dưỡng và chăm sóc con. Nguyệt Ánh cũng mở cửa hàng bún bò, tự tay nấu và bưng bê phục vụ khách. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên còn gây sốc khi tiết lộ sở hữu nhiều tài sản bất động sản tiền tỷ và đang rao bán.