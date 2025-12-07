Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu là ai?

Tối qua (6/12), Bộ Công an thông tin, rạng sáng cùng ngày, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là diễn viên tham gia sự kiện.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico.

Trên Facebook cá nhân với gần 70.000 lượt theo dõi, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do.

Lâm Thái từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cho những cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi sắc đẹp, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Ngoài ra, theo thuật lại trên tạp chí Trí thức, Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Bên cạnh vai trò diễn viên, người này còn có một số hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV

Đối tượng cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.