Diễn viên Ngọc Tuyết qua đời sau thời gian điều trị tai biến

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết - gương mặt quen thuộc của màn ảnh và sân khấu phía Bắc - vừa qua đời vào lúc 11h30 ngày 30/4, hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin được con trai bà, anh Bùi Quang Hải, xác nhận.

Theo gia đình, nghệ sĩ Ngọc Tuyết ra đi sau một thời gian điều trị bệnh tai biến. Trước đó, hồi tháng 2, bà từng nhập viện cấp cứu khiến sức khỏe suy giảm đáng kể. Dù được điều trị kịp thời và vẫn giữ được sự tỉnh táo, nữ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và giao tiếp.

Lễ viếng nghệ sĩ Ngọc Tuyết sẽ diễn ra từ 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức lúc 10h30 cùng ngày.

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Ngọc Tuyết sống tại căn nhà gần công viên Thống Nhất (Hà Nội), quây quần bên các con. Chồng bà đã qua đời từ nhiều năm trước. Dù tuổi cao, bà vẫn duy trì nếp sống năng động, mỗi ngày ra công viên thư giãn, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian cho những sở thích cá nhân như viết thơ, sáng tác tiểu phẩm hài.

Không chỉ đam mê nghệ thuật, nghệ sĩ Ngọc Tuyết còn có tình yêu đặc biệt với thời trang. Bà thường tự thiết kế, thêu hoa văn lên quần áo, túi xách để tạo dấu ấn riêng. Tính cách lạc quan, yêu cái đẹp giúp bà luôn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung dù ở tuổi ngoài 80.

Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Ngọc Tuyết được đông đảo khán giả biết đến qua vai bà Thìn trong bộ phim truyền hình kinh điển Người thổi tù và hàng tổng. Nhân vật bà Thìn – một người buôn tạp hóa, cho vay nặng lãi sắc sảo, láu lỉnh nhưng đầy màu sắc – trở thành một trong những vai diễn để đời của bà.

Diễn viên Quốc Tuấn từng chia sẻ, sự trở lại của nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong dự án này khiến cả ê-kíp xúc động. “Mỗi lần đến đoàn, cô như cá gặp nước. Dù lịch quay dày đặc, di chuyển liên tục nhưng cô luôn vui vẻ, trêu đùa mọi người và chưa bao giờ than mệt”, nam diễn viên kể.

Ngoài vai bà Thìn, nghệ sĩ Ngọc Tuyết còn ghi dấu ấn với nhiều nhân vật cá tính như bà Tú trong Lập nghiệp, các vai diễn trên sân khấu Gặp nhau cuối tuần hay hình tượng Mẹ Đốp trong vở kịch nổi tiếng Mẹ Đốp hay chữ. Đây cũng là vai diễn bà gắn bó suốt nhiều thập kỷ, biểu diễn hơn 1.000 suất.

Sinh năm 1938, nghệ sĩ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Năm 12 tuổi, bà đã hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, bà là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn kịch nói Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà từng tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến.

Sau khi nghỉ hưu, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, thành lập đoàn ca nhạc – hài kịch lưu diễn nhiều nơi. Bà cũng dành thời gian viết thơ, tản văn và từng xuất bản cuốn sách Ngọc Tuyết cười và một thời để nhớ, lưu giữ những ký ức nghề nghiệp đáng nhớ.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Với gương mặt luôn rạng rỡ, giọng nói lanh lảnh và nét diễn duyên dáng, bà từng được khán giả trìu mến gọi là “Người đàn bà có gương mặt cười”.