Diễn viên Ngọc Trinh: Mắc bệnh nặng vì đóng Mùi Ngò Gai, sự nghiệp vẻ vang được người người kính nể

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh - nữ diễn viên từng liền với tuổi thơ của khán giả qua vai diễn Vy trong Mùi Ngò Gai vừa qua đời ngày hôm nay (1/9) khiến cả làng giải trí Việt và người hâm mộ bàng hoàng, xót xa. Bằng gương mặt phúc hậu, ánh mắt dịu dàng nhưng diễn xuất đầy nội lực, Ngọc Trinh từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của phim truyền hình Việt Nam giai đoạn hoàng kim. Sự ra đi đột ngột của cô để lại sự tiếc nuối lớn trong lòng người yêu nghệ thuật, đồng thời khơi lại ký ức về một nữ diễn viên từng sống và cống hiến hết mình cho nghề.

NSƯT Ngọc Trinh

Vai diễn kinh điển trong Mùi Ngò Gai

Trước khi đến với Mùi Ngò Gai, nghệ sĩ Ngọc Trinh đã là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch TP.HCM. Từ cuối thập niên 1990, cô bén duyên với nghệ thuật qua những vai diễn ở Kịch Trẻ, 5B, rồi sau đó tỏa sáng tại sân khấu IDECAF và Trần Cao Vân. Với vóc dáng nhỏ nhắn, nét nụ cười rạng rỡ cùng lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc, Ngọc Trinh nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Dù chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực kịch nói, cô cũng kịp ghi dấu trên màn ảnh nhỏ qua một số phim truyền hình. Nhưng phải tới 2006, khi được chọn vào vai Vy trong Mùi Ngò Gai, cô mới thực sự tỏa sáng.

Đây là dự án hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được đầu tư công phu từ bối cảnh, cho đến kịch bản, dàn cast. Sự chỉn chu đó khiến lịch quay của bộ phim luôn dày đặc, khối lượng công việc vượt xa so với các dự án truyền hình trong nước thời điểm ấy. Với khát khao được thể hiện, Ngọc Trinh đã nỗ lực hết sức để nhập vai, đem đến một Vy vừa yếu mềm, vừa kiên cường, khiến khán giả khóc cười theo từng biến cố cuộc đời nhân vật.

NS Ngọc Trinh trong Mùi Ngò Gai

Nhưng phía sau những thước phim để đời là cả một hành trình đầy nước mắt và đau đớn. Thời điểm đó, Ngọc Trinh sống một mình nên chuyện ăn uống qua loa, có gì ăn nấy. Cường độ làm việc căng thẳng, cộng thêm chế độ sinh hoạt thiếu khoa học khiến sức khỏe cô ngày một sa sút. Trước ống kính, cô vẫn tươi cười, tròn vai, nhưng ngay khi máy quay dừng, nữ diễn viên lại nôn ói, xanh xao cả mặt. Sau gần một năm, sức khỏe của Ngọc Trinh sụp đổ hoàn toàn. Đoàn phim buộc phải đóng máy giữa chừng, đưa cô đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị trào ngược axit dạ dày nặng và cảnh báo nếu tiếp tục quay, tình trạng có thể biến chứng thành ung thư. Cuối cùng, Ngọc Trinh phải rút lui giữa chừng, nhường lại vai Vy cho Hồng Ánh. Đó là một quyết định bất đắc dĩ, nhưng khán giả vẫn nhớ và yêu mến hình ảnh Vy qua diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của cô. Có thể nói, dù không gắn bó trọn vẹn, Mùi Ngò Gai vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp và đời sống nghệ thuật của Ngọc Trinh.

Hình ảnh thời Mùi Ngò Gai

Sự nghiệp bình lặng nhưng rực rỡ

Trước và sau Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh đã có một hành trình dài với nghệ thuật. Cô sinh năm 1977, bén duyên với sân khấu từ rất sớm và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các sân khấu kịch lớn tại TP.HCM. Từ Kịch Trẻ, 5B, IDECAF cho đến Trần Cao Vân, ở đâu có kịch bản hay, khán giả lại thấy dáng hình mong manh nhưng giàu nội lực của Ngọc Trinh trên sân khấu.

Không chỉ là “đào thương” với những vai bi lụy, Ngọc Trinh còn được công nhận là một cây hài sân khấu thực thụ. Năm 2007, cô đoạt giải Mai Vàng với vai Xàng trong vở Trái Tim Nhảy Múa, minh chứng rõ rệt cho sự đa dạng trong diễn xuất. Năm 2019, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn hai thập kỷ cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật. Đến năm 2020, cô tiếp tục giành Huy chương Vàng cá nhân với vai Miên trong vở Búp Bê Không Biết Khóc tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc.

Trên màn ảnh, ngoài Mùi Ngò Gai, cô còn để lại dấu ấn trong nhiều phim truyền hình như Giấc Mơ Phát Tài, Tài Tử Miệt Vườn, Khu Vườn Bí Mật,... Tuy không tham gia quá nhiều phim, nhưng mỗi vai diễn của cô đều được trau chuốt, để lại cảm xúc sâu đậm trong lòng người xem.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trên sân khấu kịch

Ngoài diễn xuất, Ngọc Trinh còn say mê công tác giảng dạy với khoảng 10 năm đứng trên bục giảng. Cô từng là giảng viên tại Đại học Văn Lang và thỉnh giảng ở Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Với phong thái gần gũi, tận tâm, cô truyền lửa nghề cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Học trò từng kể rằng họ cảm phục Ngọc Trinh không chỉ ở tài năng mà còn ở nhân cách, sự khiêm nhường và cách sống giản dị, nhân hậu.

Trong đời sống riêng, Ngọc Trinh từng trải qua một cuộc hôn nhân với nhà sản xuất Hàn Quốc rồi chia tay, không có con. Sau biến cố hôn nhân, cô vượt qua nỗi trầm cảm để tìm lại cân bằng. Những năm gần đây, dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, cô vẫn giữ được hình ảnh vui vẻ, trẻ trung, khiến khán giả luôn ngưỡng mộ.

Sự ra đi của NSƯT Ngọc Trinh là mất mát lớn đối với sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ngay lúc này, khán giả xin được cúi chào, tạm biệt "nàng Vy" năm nào bằng sự trân trọng lớn nhất!