Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đồng hành cùng giải chạy bộ dành cho phụ nữ Việt Nam

“Việt Nam Women's Run” là giải chạy bộ đầu tiên dành cho phụ nữ Việt Nam, ra đời nhằm khuyến khích phụ nữ quan tâm tới sức khỏe thể chất của mình hơn tạo tiền đề cho thành công trong cuộc sống. Với thông điệp "Run for you - Khởi đầu vì một phiên bản tốt hơn của bạn”, giải chạy mong muốn lan tỏa lời nhắn gửi rằng chạy bộ không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình bứt phá giới hạn và khẳng định bản thân của phụ nữ.

“Không phải môn thể thao nào khác, chúng tôi chọn tổ chức giải chạy bộ vì bộ môn này có tính chất gắn kết gia đình, bạn bè, hội nhóm và phù hợp để đa số mọi người dễ dàng thực hiện ở bất cứ đâu. Đã đến lúc phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến chính mình, đứng lên chạy vì chính mình”, bà Bùi Thị Đông - người sáng lập Content share Việt Nam - đơn vị vận hành dự án chia sẻ.

Với mong muốn trở thành một giải chạy thường niên vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, “Việt Nam Women's Run” hướng đến quy mô toàn quốc, tập trung tại các thành phố lớn nhằm xây dựng thu hút 300.000 nữ giới tham gia bộ môn chạy bộ trong 3 năm tới. “Việt Nam Women's Run 2024” bao gồm các cự ly phù hợp với mọi đối tượng gồm 3km, 5km, 10km và 21km.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đồng hành cùng sự kiện.

Đồng hành cùng “Việt Nam Women's Run 2024” còn có những đại sứ đến từ các lĩnh vực khác nhau như diễn viên Ngọc Thanh Tâm, VJ Misoa, nhà báo Đào Thu Trang… cùng các nữ vận động viên của làng chạy bộ nữ như vận động viên Nga Võ, Lê Thị Hằng, Teppi Nguyễn.

Tiếp lửa cho hành trình truyền cảm hứng này, ban tổ chức sẽ ra mắt ca khúc chủ đề "Run for you" vào ngày 20/03 tới. "Run for you" cũng là lời kêu gọi đầy tự tin, khuyến khích phụ nữ hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chinh phục những thử thách mới và khám phá những tiềm năng phi thường bên trong bản thân.

Ca khúc chủ đề “Run for you” truyền cảm hứng đến phụ nữ Việt để tự tin bước vào hành trình mới

Trong thời gian tới, “Việt Nam Women's Run” cũng vạch ra chiến lược phát triển với 3 giai đoạn chính gồm: Giai đoạn 1 (2024) sẽ tập trung vào hai thành phố lớn: Hà Nội và Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2 (2025), “Việt Nam Women's Run” dự kiến mở rộng thêm địa điểm tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Kế tiếp, giai đoạn 3 (2026 - 2027 trở đi) giải chạy sẽ phát triển quy mô đến ít nhất 5 thành phố lớn.

Sự kiện chính thức của “Việt Nam Women's Run” sẽ được tổ chức vào ngày 20/10/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, dự kiến thu hút lên đến 5.000 người tham gia. Từ đây cho đến khi sự kiện chính thức diễn ra, ban tổ chức sẽ có những hoạt động ý nghĩa khác xuyên suốt để lan tỏa đến cộng đồng phụ nữ Việt Nam cùng nhau kết nối, chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhau.