Diễn viên Ngọc Lan và Quỳnh Lương bị tấn công dữ dội

Dạo gần đây, showbiz Việt "biến nối tiếp biến", câu chuyện này chưa đi đến cái kết thì ồn ào khác lại nổi lên. Có những nhân vật "ngồi không cũng dính đạn" vì bất thình lình dính bị đào lại những thông tin cũ, hoặc bị cho là có liên quan đến ồn ào. Theo đó, Ngọc Lan và Quỳnh Lương liên tục nhận về những bình luận nặng nề, tiêu cực trên trang cá nhân.

Từng có dịp phỏng vấn Thiên An trong một chương trình chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ bị cộng đồng mạn réo tên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên bức xúc đăng đàn cho biết bản thân bị kéo vào "cuộc chiến" một cách vô lý khi chỉ vì từng trò chuyện cùng Thiên An. Ngọc Lan đăng đàn cho rằng người tấn công mình là "fan Jack", bức xúc vì bị làm phiền mỗi ngày. Ngọc Lan thẳng thắn: "Gắn thẻ tôi vô cái clip của An rồi tôi không bênh idol cái, thế là tế tôi luôn. Rồi nhào qua TikTok tôi, mấy đom đóm này khùng cũng khùng vừa thôi chứ sao mà khùng dữ vậy".

Ngọc Lan bức xúc khi bị kéo vào ồn ào

Hiện tại, các trang cá nhân của Ngọc Lan vẫn liên tục những bình luận công kích từ cư dân mạng. Thậm chí, có người còn vào đánh giá các trang liên quan đến việc kinh doanh của Ngọc Lan. Nữ diễn viên cho biết mình đang "nghỉ hưu", không còn hoạt động showbiz nên sẵn sàng đối chất, "chiến" căng và đáp trả từng bình luận vô lý của cư dân mạng.

Trước ý kiến việc Ngọc Lan phản pháo căng thẳng thế này sẽ làm ảnh hưởng đến Jack, nữ diễn viên gọi thẳng tên đàn em để đáp trả: "Jack còn muốn làm nghề nên sợ ảnh hưởng chứ tôi đâu có làm nữa nên tôi đâu có ngại đâu em. Mà Jack sống sao mà anti dữ vậy đó hả. Cái gì được bênh thì nhận fan, cái gì bị phản đối cái bảo không phải fan, cùng trong cộng đồng Đom Đóm mà còn phản bội nhau như vậy thì huống gì người ngoài".

Nữ diễn viên bức xúc vì liên tục bị làm phiền trên mạng xã hội

Không kém phần ồn ào, bạn thân Thiên An - diễn viên Quỳnh Lương cũng bất ngờ bị gọi tên trong loạt video được đăng tải dồn dập trên một tài khoản TikTok. Tài khoản này đăng hơn 20 video với nội dung ám chỉ Thiên An "tâm cơ", đồng thời nhắc đến Quỳnh Lương với nhiều chi tiết mang tính tiêu cực. Trước khi ồn ào này bùng nổ ít ngày, Quỳnh Lương còn có phát ngôn gây tranh cãi. Khi bị hỏi thẳng "Có yêu Jack không?", nữ diễn viên đáp dứt khoát: "Không em ơi, chị không yêu mấy người bỏ con. Ok chưa, vừa lòng em chưa?".

Nhiều người cho rằng phát ngôn này phiến diện khi sự việc ồn ào của Thiên An và Jack còn chưa rõ thực hư thế nào. Việc Quỳnh Lương là người ngoài cuộc nhưng đánh giá thế kia được cho là không phù hợp. Chính vì lý do này, Quỳnh Lương cũng đang là nhân vật nhận "bão" từ dư luận. Trên trang TikTok, Quỳnh Lương đăng clip chăm sóc bà nhưng bị cư dân mạng tràn vào mỉa mai, cà khịa những thông tin liên quan đến Jack và Thiên An.

Quỳnh Lương - bạn thân của Thiên An cũng dính vào ồn ào

Việc tấn công, xúc phạm người không liên quan chỉ vì họ có quan hệ bạn bè hoặc từng tương tác với một trong hai nhân vật chính là hành động kém văn minh, không nên được cổ suý. Ngọc Lan và Quỳnh Lương đều là người nổi tiếng, có nền tảng để phản hồi. Nhưng sẽ ra sao nếu đối tượng bị công kích là một người bình thường, không có công cụ bảo vệ danh dự bản thân? Việc dùng đám đông "bạo lực mạng" như thế này cần được lên án mạnh mẽ. Cư dân mạng dù yêu mến ai, cũng nên giữ sự tỉnh táo, tránh để cảm xúc nhất thời khiến mình trở thành công cụ lan truyền tiêu cực.