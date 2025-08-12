Diễn viên Minh Cúc gây ấn tượng trên sàn catwalk

Mới đây, show diễn Chạm Gió đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của diễn viên Minh Cúc, Cù Trà, người đẹp Lê Thu Hòa, diễn viên nhí Cherry An Nhiên và nhiều model nhí.

Nổi bật với những vai diễn gai góc trên màn ảnh, Minh Cúc lần này gây ấn tượng khi mang đến hình ảnh mới mẻ, vẫn đầy cá tính, nhưng mềm mại hơn khi sải bước trên sàn runway giữa khung cảnh thiên nhiên.

Diễn viên Minh Cúc

Cô chia sẻ: “Minh Cúc rất vui khi được tham gia show thời trang Chạm Gió với vai trò khách mời. Cúc không phải là một người mẫu, tuy nhiên khi được đến đây và giao lưu với các bé, được đứng chung và dẫn dắt các bé lên sân khấu là một điều rất thú vị.

Mong rằng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các con, để các tài năng nhí thêm phần tự tin thể hiện bản thân hơn trước đám đông và khán giả”.

Diễn viên Cù Trà khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa trong chiếc váy tinh xảo của nhà thiết kế. Khoảnh khắc chuyển mình ấy không chỉ làm bùng nổ ống kính máy ảnh mà còn tạo điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn.

Diễn viên Cù Trà

Nữ diễn viên chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Trà được góp mặt trong một sàn diễn thời trang. Trà rất bất ngờ với tài năng và sự đáng yêu của các bé góp mặt trong show Chạm Gió. Trà mong rằng sẽ được góp một phần nào đó, tạo động lực cho các tài năng nhí theo đuổi ước mơ của mình”.

Người đẹp Lê Thu Hòa – Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 đem đến vẻ thanh lịch, tinh tế cùng thần thái cuốn hút, như một làn gió nhẹ nhưng đầy sức lan tỏa trên sàn catwalk.

Người đẹp Lê Thu Hòa

Diễn viên nhí Cherry An Nhiên là gương mặt đại diện chương trình - người mẫu. Cô bé xuất hiện với nét hồn nhiên, tinh tế và ánh sáng rực rỡ của tuổi thơ, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình thời trang đầy cảm hứng. Không chỉ là một diễn viên nhí góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV, Cherry An Nhiên còn là siêu mẫu nhí được nhiều sàn diễn thời trang săn đón.

Sao nhí Cherry An Nhiên

Không chỉ đơn thuần là một show diễn, Chạm Gió đã trở thành hành trình để các em nhỏ học cách tự tin, tỏa sáng và gửi gắm giấc mơ của mình vào từng khoảnh khắc. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, dư âm của những bước chân, tiếng nhạc và ánh mắt rạng rỡ vẫn còn đọng lại, như làn gió mát mang theo những ước mơ bay xa.