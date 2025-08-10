Diễn viên Minh Béo làm gấp 1 việc để né bão chỉ trích vì bán nước hoa sau bê bối

Nhiều sao trong showbiz Việt từng trải qua thời khắc đen tối khi vướng vòng lao lý, sự nghiệp lao dốc không phanh và danh tiếng gần như mất trắng. Từ diễn viên được khán giả yêu mến, Minh Béo đã bị khán giả đồng loạt quay lưng sau khi bị xét xử về tội ấu dâm. Mới đây, nam diễn viên còn gây sốc khi ra mắt thương hiệu nước hoa mang tên mình.

Nhiều khán giả khẳng định sẽ không ủng hộ sản phẩm của Minh Béo vì đã từng vướng bê bối nghiêm trọng. Cư dân mạng thậm chí còn vào trang cá nhân của nam diễn viên này để mỉa mai và để lại bình luận chê bai. Trước bão tấn công từ netizen, Minh Béo đã nhanh chóng cài đặt giới hạn bình luận trong các bài viết của mình. Hành động của anh được cho là để tránh sự chỉ trích từ cư dân mạng.

Minh Béo vừa qua gây sốc mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm nước hoa mang tên mình

Sản phẩm này của nam diễn viên bị chê bai, nhiều người khẳng định sẽ không ủng hộ

Trong clip giới thiệu nước hoa, Minh Béo tự tin nói: "Minh Béo xin chào quý vị và các bạn. Minh Béo vừa ra mắt sản phẩm mới đó chính là nước hoa Minh Béo, được chiết xuất từ tinh dầu nước hoa thủ đô Paris về Việt Nam cùng với thảo dược để tạo ra một dòng sản phẩm nhẹ nhàng, quý phái, lịch lãm. Lưu hương trên 8 tiếng, có mùi nam, nữ. Đặc biệt Minh Béo vừa ra mắt thêm 10 mùi nữa dành riêng đặc biệt cho các bạn tuổi teen".

Anh còn cho biết toàn bộ lợi nhuận của dòng sản phẩm này sẽ được đưa vào các chương trình thiện nguyện. "Minh Béo hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho sản phẩm này cũng như làm thiện nguyện với Minh Béo", anh cho hay.

Từng vướng bê bối trầm trọng, việc Minh Béo kinh doanh nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ khán giả

Minh Béo từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình hài và sân khấu kịch. Thế nhưng, sau khi bị xét xử tại Mỹ vì tội ấu dâm và nhận mức án 9 tháng tù giam vào năm 2016, sự nghiệp của anh gần như khép lại. Dù sau đó trở lại với sân khấu nhỏ và tổ chức một số hoạt động nghệ thuật, nhưng hình ảnh của Minh Béo trong mắt công chúng vẫn khó lòng lấy lại được thiện cảm như xưa.