Diễn viên Lan Phương "tút tát" lại nhan sắc sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương tâm sự da cô bị nhăn, chùng nhão vì giảm cân nhanh, thức khuya nhiều, stress khi một mình chăm hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Diễn viên muốn chăm chút nhan sắc, lấy lại ngoại hình trẻ đẹp để tự tin tham gia các dự án phim ảnh mới.

Lan Phương "tút" lại nhan sắc để tự tin hơn sau biến cố hôn nhân

Nữ diễn viên rạng rỡ chụp hình cùng Lý Thùy Chang - bà xã diễn viên Chi Bảo

Bên cạnh việc chăm chút nhan sắc, Lan Phương đang cố gắng lấy lại cân bằng, ổn định tâm lý để tập trung vào công việc, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, đủ sức lo cho hai con sau ly hôn.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua diễn viên tự chăm hai con gái Lina và Mia, không thuê người giúp việc. Cô kể bản thân không giỏi nấu ăn nhưng đã vào bếp làm một số món đơn giản cho ba mẹ con, dọn dẹp nhà cửa, chơi với lũ trẻ và dành thời gian đưa các bé ra ngoài cảm nhận không khí đại lễ Quốc khánh 2/9 rộn ràng, náo nhiệt.

Lan Phương đưa các con ra ngoài cảm nhận không khí đại lễ Quốc khánh 2/9

"Một mình chăm con cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, bất ổn nhưng sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy", Lan Phương nói.

Sau khi rời Đà Nẵng và tuyên bố ly thân với ông xã người Anh David Duffy hồi tháng 7, Lan Phương về Hà Nội, sống cùng hai con Lina và Mia tại một chung cư cao cấp ở Tây Hồ. Hai công chúa của diễn viên học trường quốc tế gần nhà. Ngoài đóng phim, Lan Phương còn kinh doanh một quán kid cafe để có thêm thu nhập nuôi con.

Lan Phương từng cho biết cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, diễn viên thấy cô ổn hơn so với trước khi công khai các vấn đề trong cuộc hôn nhân với chồng Tây. Lan Phương đã nộp đơn ly hôn đơn phương tại TAND Hà Nội từ cuối tháng 5 và đang trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục.

Lan Phương đang cố gắng lấy lại cân bằng, ổn định tâm lý để tập trung vào công việc

Trước quyết định chia tay, diễn viên bày tỏ cô đã cân nhắc rất lâu để chọn điều tốt nhất cho mình và hai con. Vài tháng qua, cô duy trì thói quen chạy bộ, tập gym để cân bằng cuộc sống, song song kinh doanh quán cafe và đóng phim. Cô cũng gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim như Cô gái xấu xíphát sóng 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm như Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...