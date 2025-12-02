Diễn viên Lâm Đức Anh: "Nhận ra tôi là diễn viên nên dù xe có hơi móp tý anh vẫn tha cho tôi đi"

Chiều 1/12, ekip làm phim “Bẻ Lái Cuộc Đời: Những Ngày Xanh” đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về dự án. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đến tham dự như: Nghệ sĩ Chiều Xuân, diễn viên Hải Anh, diễn viên Long Vũ và ekip làm phim đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, diễn viên Lâm Đức Anh Ole, Yên My, Việt Anh...

“Bẻ Lái Cuộc Đời – Những Ngày Xanh” kể câu chuyện về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, hay bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Trong những ngày chông chênh nhất, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình. Bộ phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam – bốn người gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, cùng nhau trưởng thành qua những cú ngã đầu đời và áp lực nợ nần.

Ekip thực hiện phim "Bẻ lái cuộc đời".

Dự án được đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, người từng gây dấu ấn với loạt phim đạt 11 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng, nổi bật với phong cách kể chuyện giàu cảm xúc, tinh tế và gần gũi đời sống đảm nhận. “Bẻ Lái Cuộc Đời” tiếp tục thể hiện cách anh dẫn dắt diễn viên chắc tay và tạo ra những câu chuyện chân thật, lắng đọng, chạm đến trải nghiệm của người trẻ.

Dàn diễn viên chính gồm những gương mặt trẻ triển vọng như Vương Anh Ole, Lâm Đức Anh, Ngọc Trâm, Yến My... và diễn viên nhí Việt Anh. Tại buổi gặp gỡ còn có sự tham gia của một số tài xế công nghệ tham gia phim. Nhân dịp này, diễn viên Lâm Đức Anh đã kể một kỷ niệm khó quên liên quan tới một bác tài công nghệ từng va chạm: "Tôi có một kỷ niệm với tài xế công nghệ. Có một hôm đi làm về mệt quá nên tôi đi hơi mất tập trung, đâm vào đít xe của anh tài xế công nghệ. Khi anh xuống xe nhìn thấy tôi thì may là nhận ra tôi là diễn viên cũng hay đóng clip hài nên dù xe có hơi móp tý anh vẫn tha cho tôi đi".

Chia sẻ thêm kỷ niệm với đạo diễn phim "Bẻ lái cuộc đời", diễn viên Lâm Đức Anh nói: "Trước bộ phim này, phim "Đi giữa trời rực rỡ" của anh Sơn rất thành công và tôi là người được anh Sơn mời vào vai ngay từ đầu nhưng đến cuối cùng vì lý do bất khả kháng về lịch sản xuất mà tôi không được tham gia bộ phim đó. Từ đó đến giờ tôi vẫn trách anh Sơn "tại sao? tại sao anh không cho em tham gia bộ phim đó vì phim đó quá là hot. Và tôi hi vọng phim "Bẻ lái cuộc đời này" cũng vậy".

Diễn viên Lâm Đức Anh.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn.

Về phía đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, anh tâm sự làm phim "Bẻ lái cuộc đời" xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và quan sát đời sống của bản thân khi tận mắt chứng kiến những cử nhân, người khởi nghiệp đến cả những người trung niên như vị thẩm phán bỏ công việc ổn định để theo đuổi lựa chọn mới. Anh cho rằng mỗi “cú bẻ lái” dù thành hay bại đều có thể trở thành bước ngoặt rực rỡ. Anh hy vọng bộ phim sẽ giúp người trẻ tìm thấy mục đích sống, hiểu được sứ mệnh của bản thân qua những thử thách tưởng chừng như thất bại.

"Bẻ Lái Cuộc Đời" hướng tới khán giả 20-35 tuổi. Bộ phim dài 51 tập, mỗi tập 5 phút sẽ lên sóng từ 4/12 đến 26/12, trên Facebook, YouTube và TikTok.