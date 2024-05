Diễn viên Kha Ly xác nhận đang mang thai 7 tháng sau 8 năm kết hôn

Ngày 18/5, đúng dịp sinh nhật diễn viên Thanh Duy, Kha Ly tung bộ ảnh thông báo gia đình nhỏ sắp đón chào thành viên nhí. Cách đây ít năm, nữ diễn viên cho biết bị bệnh u tuyến giáp, dù đã tích cực điều trị nhưng phần nào ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Đến đầu năm 2023, Kha Ly tiết lộ sức khoẻ đã ổn, sẽ tính đến chuyện can thiệp y học kếu không thể thụ thai tự nhiên. Trong thời gian qua, cư dân mạng phát hiện Kha Ly có nhiều dầu hiệu bầu bí nhưng cô không lên tiếng phản hồi.

Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cho biết hiện đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ, em bé chính là món quà cô dành tặng chồng nhân dịp tuổi mới. Trong bộ ảnh mới, mẹ bầu khoe nhan sắc mặn mà, vòng 2 nay đã "vượt mặt". Vợ chồng Thanh Duy thể hiện rõ niềm hạnh phúc khi được lên chức.

Kha Ly bày tỏ: "Con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba mẹ, năm nay ba đi Châu Âu diễn nên không đón sinh nhật cùng 2 mẹ con được. Chúc ba luôn khoẻ mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc , chạy thật nhiều show ba nhé. Con cũng xin kính chào các ông bà cô chú và bạn bè của ba Duy và mẹ Ly. Rất cảm ơn tất cả tình cảm quan tâm của mọi người dành cho con trong thời gian qua, nay ba mẹ xin chia sẻ tin vui này để cả nhà mừng cho ba mẹ con nha". Nhiều bạn bè, sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Thanh Duy - Kha Ly, sau 8 năm hôn nhân cả hai cuối cùng cũng có "trái ngọt".

Không còn giấu kín, vào đúng dịp sinh nhật Thanh Duy, Kha Ly xác nhận mang thai ở tháng thứ 7

Vợ chồng nữ diễn viên đã sẵn sàng về tinh thần lẫn tài chính để chào đón con đầu lòng

Từng đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực tâm lý, giờ đây Thanh Duy và Kha Ly đã "săn Rồng" thành công

Nhan sắc xinh xắn, rạng rõ của Kha Ly trong tháng thứ 7 thai kỳ

Diễn viên Kha Ly - Thanh Duy lần đầu gặp gỡ khi làm bạn diễn trong một vở kịch, nhờ ăn ý nên tiếp tục được mời tham dự các dự án nghệ thuật nhưng chỉ với vai trò là đồng nghiệp. Sau một thời gian dài gắn bó, Kha Ly - Thanh Duy nảy sinh tình cảm và quyết định hẹn hò. Thời gian đầu, cả hai vướng phải sự phản đối từ người thân, bạn bè nhưng sau đó đã lấy lại thiện cảm nhờ tình yêu chân thành. Khi về chung nhà, Kha Ly và Thanh Duy đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.



Vào tháng 3/2023, nữ diễn viên chia sẻ với chúng tôi: "Trước đây, tôi cảm thấy áp lực khi người khác nói ra nói vào. Tôi thường phải nghe những câu hỏi: Bao giờ có con, Sao cưới nhau lâu năm mà chưa có con. Có lẽ nghe hỏi nhiều quá nên bây giờ tôi cảm thấy buồn nữa. Tôi nghĩ quan trọng nhất trong hôn nhân là vợ chồng hạnh phúc thoải mái. Thực tế cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn êm đềm khi chưa có con. Nếu có con thì càng tốt nhưng chưa có thì chúng tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi sống cho mình chứ không vì những lời bàn tàn của mọi người.

Tôi đã tham khảo, đọc các tài liệu liên quan đến IVF. Bác sĩ cũng tư vấn cho chúng tôi. Vợ chồng tôi nếu chưa có con tự nhiên và cảm thấy sẵn sàng thì sẽ làm. Bác sĩ nói tôi có khả năng thụ thai tự nhiên nhưng sẽ chậm hơn người khác. Lý do là tôi bị ít trứng. Vì vậy, tôi sẽ chờ đợi thêm thời gian nữa. Trong thời điểm này chúng tôi đang lên các kế hoạch. Tôi muốn có con trước 40 tuổi. Nếu sắp tới, chúng tôi không thể có con tự nhiên thì sẽ nhờ can thiệp y tế. Chúng tôi không có áp lực gì về chuyện con cái đâu, cũng không ngại nếu phải thực hiện phương pháp IVF. Ai mang thai được tự nhiên là tốt, nếu không nhờ can thiệp y tế cũng không sao. Tôi quan niệm sinh con tự nhiên hay IVF đều tốt cả, miễn sao sinh con và bé khỏe mạnh".

Từ tháng 3/2024, Kha Ly đã bị diện đồ rộng thùng thình, đi dép bệt và luôn dùng đồ vật che chắn vòng 2

Trong 8 năm bên nhau, Thanh Duy chưa bao giờ đặt áp lực cho vợ về chuyện con cái. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Anh Duy là một người chồng rất tâm lý và chiều vợ. Mỗi khi đi làm xong là anh ấy liền về nhà với tôi. Thậm chí, khi đi diễn xa mấy chục km thì anh Duy vẫn lái xe về nhà để ngủ với vợ, hôm sau lại dậy sớm để xuống trường quay. Trong những năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có con, tuy nhiên anh Duy luôn động viên và mong tôi đừng áp lực quá nhiều. Anh Duy thường hay nói tôi, con cái là chuyện trời ban, nếu không có thì chúng tôi sống vậy cùng nhau cho đến già cũng được".

Thanh Duy luôn ân cần, nhẹ nhàng động viên Kha Ly trong 8 năm qua

