Diễn viên Jisoo phạm tội tày đình, gây ra thiệt hại 15 tỷ

Không ngờ ngôi sao đình đám như Jisoo cuối cùng cũng có ngày này.

Vụ việc nam diễn viên đình đám xứ Hàn Jisoo bị tố bạo lực học đường đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á trong thời gian dài. Trong diễn biến mới nhất vào chiều 6/7, tòa án vừa ra phán quyết cuối cùng yêu cầu KeyEast - công ty quản lý cũ của Jisoo phải bồi thường 880 triệu won (15 tỷ đồng) cho đơn vị sản xuất đứng đằng sau bộ phim Sông Đón Trăng Lên do hậu quả từ vụ bê bối bắt nạt bạn học của nam diễn viên này.

Jisoo phạm tội tày đình, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Còn nhớ Jisoo đã đột ngột rời khỏi đoàn phim Sông Đón Trăng Lên giữa lúc scandal nổ ra. Lúc ấy phim đã hoàn thành ghi hình được 18/20 tập phim và mới chỉ lên sóng được 6 tập. Sau khi Jisoo rời đi, đoàn phim đã tức tốc chọn diễn viên Na In Woo tới thế chỗ. Đội ngũ sản xuất buộc phải quay lại phần lớn các cảnh trong phim, dẫn đến phát sinh khoản chi phí khổng lồ bao gồm tiền cát-xê cho diễn viên, tiền lương cho nhân viên, phí thuê địa điểm, chi phí thiết bị, chi phí cho bộ phận mỹ thuật, các khoản chi phí liên quan đến nhiều khâu sản xuất khác,...

Công ty sản xuất sau đó đã đệ đơn kiện đòi KeyEast bồi thường 3 tỷ won (51 tỷ đồng) với lập luận rằng, công ty quản lý của Jisoo phải chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính do nam nghệ sĩ này gây ra.

Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã đứng về phía công ty sản xuất và yêu cầu KeyEast phải bồi thường 1,42 tỷ won (24 tỷ đồng). Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm sau đó đã tính toán lại các thiệt hại và quyết định giảm mức bồi thường xuống còn 880 triệu won (15 tỷ đồng). KeyEast liền đệ đơn kháng cáo yêu cầu tòa án xem xét lại mức phạt nhưng mới đây công ty này đã bất ngờ rút lại lá đơn này.

Ở chiều ngược lại, phía công ty sản xuất cũng đệ đơn kháng cáo yêu cầu tòa án nâng mức phạt đối với KeyEast song tòa đã bác đơn, đồng thời giữ nguyên bức bồi thường như trong phiên tòa phúc thẩm. Như vậy cuối cùng, công ty quản lý cũ của Jisoo buộc phải bồi thường 880 triệu won (15 tỷ đồng) cho đơn vị sản xuất đứng đằng sau bộ phim Sông Đón Trăng Lên.

Công chúng lên án gay gắt hành vi lệch chuẩn của nam diễn viên Jisoo. Ảnh: Naver

Vụ việc nổ ra hồi tháng 3/2021 sau khi Jisoo bị tố bắt nạt bạn học, quấy rối tình dục bạn gái, thậm chí tiểu bậy ngay trong lớp học. 1 ngày sau đó, nam diễn viên viết 1 bức thư dài, thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ. Hậu quả là tài tử sinh năm 1993 ngay lập tức đã rời khỏi tác phẩm Sông Đón Trăng Lên và bị buộc hủy hàng loạt dự án khác. Tới tháng 5/2021, công ty quản lý KeyEast tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Jisoo, khiến sự nghiệp nam nghệ sĩ càng thêm lao đao.

Nam diễn viên Jisoo chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz vào năm 2009 khi vừa tròn 16 tuổi. Trong thời gian còn hoạt động ở quê nhà Hàn Quốc, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Strong Woman Do Bong Soon, The Doctors, Moon Lovers...

Sau khi phải đóng băng hoạt động ở quê nhà Hàn Quốc vì scandal bạo lực học đường, nam nghệ sĩ sinh năm 1993 đã chuyển sang Philippines phát triển sự nghiệp và tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim ở đảo quốc này.