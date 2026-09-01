Diễn viên hot nhất Hộ Linh Tráng Sĩ: Đạo diễn phải đến tận nhà 3 lần mới đồng ý, danh tiếng không phải dạng vừa

Nhìn diễn viên này xuất hiện là ai cũng phải nể.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang là cái tên chiếm trọn tâm điểm chú ý và nhận về độ thảo luận cực cao trên đường đua điện ảnh Việt dịp lễ 2/9 này. Được đầu tư với mức kinh phí khủng lên đến 100 tỷ đồng, quy mô của dự án gây choáng ngợp không chỉ bởi bối cảnh, kỹ xảo hay võ thuật mà còn ở dàn cast chất lượng từ vai chính cho tới vai phụ lướt qua màn ảnh. Trong số đó, sự góp mặt của NSND Tự Long là một trong những nhân tố khiến khán giả mong chờ nhất, đồng thời là cái tên "bảo chứng" nâng tầm sức hút cho tác phẩm.

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, NSND Tự Long vào vai Thầy Mo - một nhân vật nắm giữ những bí mật quan trọng liên quan trực tiếp đến thân phận của nam chính Nguyên Phong (Tuấn Trần). Tạo hình của nam nghệ sĩ gây ấn tượng với mái tóc búi cao, bộ râu dài bạc trắng và trang phục cổ trang mang đậm màu sắc cổ xưa. Đây là một vai diễn có sự từng trải, thâm trầm nhưng không kém phần hài hước để giảm sự căng thẳng cho mạch phim. Thế nên khi được thể hiện bởi Tự Long, anh khiến nhân vật Thầy Mo vừa có uy quyền, lại vừa vô cùng gần gũi, chất phác.

Được biết, NSND Tự Long cũng là gương mặt được ê-kíp săn đón nhất. Tại buổi họp báo công chiếu phim, nam nghệ sĩ đã tiết lộ anh từng 3 lần từ chối lời mời tham gia dự án này. Lý do là anh nghĩ ngoại hình của mình không phù hợp với hình tượng nhân vật lịch sử, đồng thời cũng lo ngại lịch trình cá nhân quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành một bộ phim dã sử được đầu tư lớn.

Tuy nhiên, vì quá tâm huyết với vai diễn này, vợ chồng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã phải lặn lội đến tận nhà Tự Long 3 lần để thuyết phục. Trước sự chân thành và kiên trì của ê-kíp, nam danh hài mới gật đầu đồng ý. Tự Long chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ làm thế nào để qua hình tượng trên phim, khán giả hiểu rằng lịch sử nước ta có những con người không kém bất kỳ quốc gia nào”.

Sau khi nhận lời, Tự Long đặc biệt ấn tượng với quá trình thực hiện các trường đoạn hành động của ê-kíp. Anh dành lời khen cho Johnny Trí Nguyễn trong vai trò đạo diễn hành động và xúc động trước sự nỗ lực của dàn diễn viên trẻ.

Sự săn đón này là hoàn toàn dễ hiểu bởi danh tiếng của NSND Tự Long tại showbiz Việt thực sự "không phải dạng vừa". Không chỉ là một trong những cái tên gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả qua các mùa Táo Quân (Gặp Nhau Cuối Năm), anh còn là một nghệ sĩ chèo gạo cội, hiện đang mang quân hàm Đại tá và giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Sự xuất hiện của anh trên màn ảnh rộng không chỉ mang lại giá trị truyền thông lớn mà còn là sự bảo chứng chắc chắn về mặt thực lực diễn xuất.

Bên cạnh NSND Tự Long, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh còn sở hữu dàn diễn viên hùng hậu thuộc nhiều thế hệ như: Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Lê Vũ Long... Mỗi người một cá tính, cùng phối hợp tạo nên bức tranh huyền sử hoành tráng về hành trình của 7 vị tráng sĩ nhận mật lệnh bảo vệ thi hài Vua Đinh Tiên Hoàng.

Đáng chú ý, ngay sau những ngày đầu ra rạp, khi nhận về những ý kiến đóng góp từ khán giả về thời lượng và nhịp phim, nhà sản xuất đã quyết định làm bản dựng mới rút gọn từ 155 phút xuống còn 135 phút. Bản phim mới này đã được tinh gọn, cắt bỏ một vài phân đoạn nhằm gia tăng tối đa nhịp điệu và đẩy kịch tính lên cao hơn.